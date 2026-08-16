जागरण विशेष: वायरस से लड़ने की शरीर की ताकत का रहस्य उजागर, नई दवाओं के विकास की बढ़ी उम्मीद

अंजली राय, भोपाल। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईसर) के विज्ञानियों ने शरीर की एंटीवायरल रक्षा प्रणाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक गुत्थी सुलझाई है। शोध में पता चला है कि वायरस के संक्रमण के दौरान शरीर की कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को किस प्रकार सक्रिय करती हैं।

इसमें यह भी पता चला कि इस प्रक्रिया में एचईआरसी-5 नामक एंजाइम की केंद्रीय भूमिका होती है। विज्ञानियों का मानना है कि यह खोज भविष्य में वायरल संक्रमण, प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियों और अन्य जटिल रोगों के लिए अधिक प्रभावी दवाओं और उपचार पद्धतियों के विकास का आधार बन सकती है।

आईसर के जीव विज्ञान विभाग के विज्ञानी डा. अतुल कुमार के नेतृत्व में प्रीतिरंजन, ग्लोरिया, दीप्ति रंजन, मोहिनी और भाग्यश्री शोधार्थियों ने मिलकर यह शोध किया है। इस शोध को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका सेल रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। यह उपलब्धि आणविक जीव विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

डॉ. कुमार ने बताया कि शोध में यह पता चला है कि जब कोई वायरस शरीर पर हमला करता है तो कोशिकाएं आइएसजी-15 नामक विशेष प्रोटीन का निर्माण करती हैं। यह प्रोटीन शरीर की प्राकृतिक एंटीवायरल प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में आइएसजीलेशन कहा जाता है।

विज्ञानियों ने पाया कि मानव शरीर में मौजूद सैकड़ों समान एंजाइमों के बीच केवल एचईआरसी-5 ही ऐसा एंजाइम है, जो आइएसजी-15 प्रोटीन को सही लक्ष्य तक पहुंचाकर वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से सक्रिय करता है। यही विशेषता इसे अन्य एंजाइमों से अलग बनाती है।

विशेष आणविक संरचना से करता है सटीक पहचान

शोध में सामने आया कि एचईआरसी-5 की एक विशिष्ट आणविक संरचना (मालिक्यूलर आर्किटेक्चर) होती है। इसी कारण यह आइएसजी-15 प्रोटीन की सटीक पहचान कर उसे आवश्यक स्थान तक पहुंचाने में सक्षम होता है।

यह प्रक्रिया वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञानियों का कहना है कि इस तंत्र को समझने से यह स्पष्ट हुआ है कि शरीर संक्रमण के दौरान अलग-अलग आणविक संकेतों की पहचान कैसे करता है और किस तरह सही समय पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करता है।

कोशिकाओं की मशीनरी को बदला

डॉ. कुमार ने बताया कि शोध की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि विज्ञानियों ने कोशिकाओं की आणविक मशीनरी में सफलतापूर्वक बदलाव भी किया। उन्होंने एक ऐसे एंजाइम, जो सामान्यतः आइएसजी-15 से जुड़ा कार्य करता है, उसे यूबिक्विटिन से संबंधित कार्य करने योग्य बनाया।

वहीं, यूबिक्विटिन से जुड़े एंजाइम को आइएसजी-15 से संबंधित कार्य करने में सक्षम बनाया गया। यह प्रयोग दर्शाता है कि भविष्य में विज्ञानी कोशिकाओं के भीतर होने वाली सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकेंगे। इससे रोगों के अनुरूप लक्षित (टार्गेटेट) उपचार विकसित करने की दिशा में नई संभावनाएं खुल सकती हैं।

सूजन संबंधी विकारों और अन्य जटिल रोगों के उपचार की बढ़ी उम्मीद

विज्ञानियों का मानना है कि यह खोज केवल वायरस संक्रमण तक सीमित नहीं है। इससे प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी बीमारियों, सूजन संबंधी विकारों और अन्य जटिल रोगों के उपचार के लिए भी नई दवाओं के विकास का रास्ता खुल सकता है।

विज्ञानियों का मानना है कि यदि इस तकनीक का सफलतापूर्वक चिकित्सकीय उपयोग किया गया तो भविष्य में एंटीवायरल और इम्यूनोलाजिकल थेरेपी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

वायरस के इंफेक्शन से बचाने के लिए यह आइएसजी-15 प्रोटीन बहुत सहायक है। मानव शरीर में 600 प्रकार के प्रोटीन हैं। आइएसजी-15 प्रोटीन की एक्टिविटी बढ़ाकर वायरस संक्रमण को रोका जा सकता है। इस प्रोटीन को सही लक्ष्य तक पहुंचाकर वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से सक्रिय करता है।- डॉ. अतुल कुमार, विज्ञानी,जीव विज्ञान विभाग,आइसर