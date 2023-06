MP News: भोपाल धर्मांतरण विवाद पर बीजेपी बोली- पीड़ित हिंदू है इसलिए चुप हैं चचाजान दिग्विजय सिंह

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शख्स के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चला है। वहीं, अब राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर गांव की चौपाल तक... कांग्रेस के एक भी नेता ने इस घटना की निंदा नहीं की। चचाजान दिग्विजय सिंह के छोटी-छोटी घटनाओं पर ट्वीट आते थे। अब इनसे एक भी शब्द नहीं बोला गया।

गृह मंत्री ने ये भी कहा कि कमलनाथ ने भी इस घटना पर चुप्पी साध रखी है। इससे कांग्रेस का छिपा एजेंडा समझ में आ रहा है। पीड़ित हिंदू शख्स था इसलिए कुछ नहीं बोला। दूसरे वर्ग का होता तो बहुत कुछ बोलते।

#WATCH | Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra speaks on incident of youth brutally thrashed and harassed in the state; says "Four people have been arrested so far. Such a mindset! 35 such cases have come to light. We will crush this mindset...Not one Congress person has… pic.twitter.com/wQVVptJ1s7