गुना में 5वीं के छात्र ने छात्रा की पानी की बोतल में मिलाया पेशाब, आक्रोशित स्वजन ने स्कूल गेट पर जड़ा ताला; जमकर हंगामा

डिजिटल डेस्क, गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय घटावदा में घिनौनी करतूत सामने आई है। यहां कक्षा पांचवीं की छात्रा की पानी की बोतल में कक्षा के ही एक शरारती छात्र ने पेशाब मिला दिया। इधर, छात्राएं बाहर से रंगोली बनाकर कक्षा में लौटीं, तो उसी बोतल का पानी पी लिया।

शिकायत पर प्राचार्य ने दिया बेतुका जवाब इसके बाद छात्राएं रोते हुए प्राचार्य से शिकायत करने पहुंचीं, तो उन्होंने भी कथित रूप से छात्राओं को मुंह खराब होने से बचने के लिए चॉकलेट खाने को कह दिया। इससे मामला तूल पकड़ गया। मंगलवार को स्वजन ने स्कूल में पहुंचकर ताला लगाकर हंगामा कर दिया।

आंगनबाड़ी में रंगोली बनाने गई थी छात्रा बताया गया है कि घटना सोमवार की है। पीड़ित छात्रा समीप ही आंगनबाड़ी में रंगोली बनाने गई थी। इस दौरान छात्राओं के बैग एवं पानी की बोतलें कक्षाएं में ही थी। तभी कक्षा के ही एक छात्र ने छात्रा की बोतल में पेशाब मिला दिया। रंगोली बनाकर छात्राएं वापस कक्षा में आईं और बोतल में भरा पानी पी लिया।

उक्त जानकारी पीड़ित छात्रा ने घर पहुंचकर स्वजनों को दी, तो उनका खून खौल गया। इसके बाद आक्रोशित स्वजनों और ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, स्वजनों ने स्कूल में ताला लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी।

अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्राचार्य को नोटिस मामला एसडीएम मंजुषा खत्री के संज्ञान में आते ही उन्होंने तहसीलदार व बीईओ को मौके पर भेजा। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी भी स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र-छात्राओं के बयान दर्ज किए। जिलाधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने एसडीएम को विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में प्राचार्य को नोटिस जारी किया गया है।