'महिलाओं की वजह से हुए युद्ध, लेकिन मरे सिर्फ पुरुष', गुना में भाजपा विधायक के बिगड़े बोल; महिला विधायक ने टोका तो बिफर उठे

डिजिटल डेस्क, गुना। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गुना के भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने रामायण से महाभारत तक का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं की वजह हुए युद्धों में महिलाओं की मौत नहीं हुई, बल्कि पुरुष ही मरे हैं। मंगलवार को आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में उन्होंने कहा कि इतिहास में सभी युद्ध महिलाओं के कारण हुए, लेकिन उनमें किसी महिला की मौत नहीं हुई। सब पुरुष ही मरे।

महिला विधायक के टोकने पर बोले- आप बैठ जाएं मंच पर मौजूद चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने उन्हें टोका और इसे महिलाओं का अपमान बताया, तो शाक्य चिढ़ गए और बोले- मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। मुझे पता है कि कहां किसका अपमान और सम्मान हुआ है। इसलिए आप बैठ जाएं।