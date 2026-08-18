'महिलाओं की वजह से हुए युद्ध, लेकिन मरे सिर्फ पुरुष', गुना में भाजपा विधायक के बिगड़े बोल; महिला विधायक ने टोका तो बिफर उठे
गुना के भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने बलराम कृषि महोत्सव में विवादित बयान दिया कि इतिहास के युद्ध महिलाओं के कारण हुए, पर उनमें सिर्फ पुरुष ही मरे। महिला विधायक प्रियंका पेंची के टोकने पर उन्होंने उन्हें चुप रहने को कहा।
HighLights
विधायक पन्नालाल शाक्य ने महिलाओं को युद्धों का कारण बताया।
महिला विधायक प्रियंका पेंची ने शाक्य के बयान पर आपत्ति जताई।
अतीत में भी विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हें पन्नालाल शाक्य।
डिजिटल डेस्क, गुना। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले गुना के भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने रामायण से महाभारत तक का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं की वजह हुए युद्धों में महिलाओं की मौत नहीं हुई, बल्कि पुरुष ही मरे हैं। मंगलवार को आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में उन्होंने कहा कि इतिहास में सभी युद्ध महिलाओं के कारण हुए, लेकिन उनमें किसी महिला की मौत नहीं हुई। सब पुरुष ही मरे।
महिला विधायक के टोकने पर बोले- आप बैठ जाएं
मंच पर मौजूद चांचौड़ा विधायक प्रियंका पेंची ने उन्हें टोका और इसे महिलाओं का अपमान बताया, तो शाक्य चिढ़ गए और बोले- मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। मुझे पता है कि कहां किसका अपमान और सम्मान हुआ है। इसलिए आप बैठ जाएं।
रामायण-महाभारत जैसे ग्रंथों का हवाला
शाक्य ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण को उसके भाई ने समझाया था कि पराई स्त्री को ले जाना मौत का सामान है। उसे सम्मान के साथ वापस भेज देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महाभारत में पांचाली के कारण एक करोड़ लोग मारे गए, लेकिन कोई महिला नहीं मरी। इतिहास का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के चक्कर में कन्नौज से दिल्ली तक अपने 55 सामंत मरवा दिए थे।
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देशभक्ति गीत पर भी ऐतराज
विधायक पन्नालाल शाक्य ने इस दौरान "दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए...' जैसे गीतों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने इसको लेकर तर्क दिया कि जान इतनी सस्ती नहीं है। हम जान देंगे नहीं, वतन के लिए जान ले लेंगे।