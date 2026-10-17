गुना: नवरात्र का हवाला देकर मकान मालिक ने शव घर लाने से रोका, अस्पताल के बाहर हुआ कैंसर पीड़ित मरीज का अंतिम संस्कार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के गुना में शनिवार को एक 31 साल की महिला के परिवार को उसका अंतिम संस्कार और उससे जुड़े रीति-रिवाज जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर खुले में करने पड़े।

नवरात्र का हवाला देकर शव लाने से किया मना

शिवपुरी जिले की रहने वाली पूजा रजक लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं। गुना जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया।

निधन के बाद जब पूजा के पिता पहलवान रजक उनके शव को अपने किराए के मकान में ले जाने लगे तो मकान मालिक ने नवरात्र का हवाला देकर शव को घर में लाने से मना कर दिया जिसके बाद पूजा के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार अस्पताल के आंगन में किया।

पति से अलग रह रही थी पूजा पूजा के पिता ने बताया कि पूजा स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद घरेलू विवाद के चलते अपने पति राकेश लश्करी से अलग हो गई थी। वह अपना ससुराल छोड़कर पिछले कुछ सालों से गुना में अपने माता-पिता के साथ रह रहीं थीं। पूजा के पिता आर्थिक तंगी के कारण अपना घर नहीं बनवा पाए थे और वे घोसीपुरा इलाके में किराए के मकान पर रहते थे।