गुना में मक्के के खेत में दबा डेढ़ करोड़ का चोरी का सोना बरामद, पारदी गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के गुना जिले में पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए करीब 1.48 करोड़ रुपये कीमत के सोने के जेवर बरामद किए हैं। चोरी का यह माल पार्वती नदी के किनारे मक्के के खेत में बिजली के खंभे के पास जमीन के अंदर दबाकर रखा गया था। पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के 10 अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

यह चोरी फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चक चुरेला निवासी पंचायत सचिव बाबूलाल मीना के घर में हुई थी। पुलिस के मुताबिक पारदी गिरोह के 12 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और घर में रखी तिजोरी को ही उठाकर ले गए थे।

तिजोरी में था करोड़ों का माल पुलिस के अनुसार दो-तीन अगस्त की दरम्यानी रात बदमाश बाबूलाल मीना के घर में घुसे। उन्होंने घर में रखी तिजोरी को उठाया और अपने साथ ले गए। तिजोरी में डेढ़ किलो से अधिक सोने के आभूषण, करीब तीन किलो चांदी के जेवर और 11.50 लाख रुपये नकद रखे थे। बदमाश घर के बाहर खड़ी बाइक भी ले गए।

सीसीटीवी फुटेज और वारदात को अंजाम देने के तरीके से पुलिस को पारदी गिरोह पर संदेह हुआ। मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने गिरोह से जुड़े 12 संदिग्धों की पहचान की। MP से राजस्थान तक कई ठिकानों पर दबिश आरोपितों की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने गुना, शिवपुरी, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, भोपाल, इंदौर, शाजापुर, देवास और श्योपुर समेत कई जिलों में दबिश दी। राजस्थान के बारां, कोटा, झालावाड़, छबड़ा और कवई में भी पुलिस ने आरोपितों के संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की।

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इसी दौरान पुलिस ने ग्राम कनेरा, थाना धरनावदा निवासी राजू पारदी (35) और गजानंद पारदी (48) को गिरफ्तार किया। दबाव बढ़ा तो उगल दिया गहनों का राज पुलिस की कार्रवाई के साथ प्रशासन ने आरोपितों के घरों के अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई की। इसके अलावा क्षेत्र में पारदी समाज की महापंचायत बुलाकर आरोपितों की धरपकड़ में सहयोग मांगा गया।

लगातार बढ़ते दबाव के बाद दोनों आरोपितों ने चोरी के गहने छिपाकर रखने की जगह के बारे में पुलिस को जानकारी दी। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने पार्वती नदी के किनारे उनके गांव के खेत में खोदाई कराई। बिजली के खंभे के पास जमीन में दबे सोने के जेवर बरामद कर लिए गए।

985 ग्राम सोना बरामद, कीमत करीब 1.48 करोड़ पुलिस ने कुल 985.150 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 47 लाख 77 हजार 250 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार बरामद सामग्री में कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी शामिल है।