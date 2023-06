Satpura Bhawan Fire: सतपुड़ा भवन में भीषण आग पर 15 घंटे बाद पाया काबू, कई सरकारी दस्तावेज हुए स्वाहा

जेएनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित राज्य निदेशालय (डायरेक्टोरेट), सतपुड़ा भवन में सोमवार शाम चार बजे लगी भीषण आग से लगभग 25 करोड़ के फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग इतनी भीषण थी कि 50 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। सोमवार देर रात छठवीं मंजिल पर हवा चलने से आग फिर भड़क उठी। सुबह 5.30 बजे तक भी सतपुड़ा भवन से धुआं निकल रहा था, लेकिन सुबह 7:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

सोमवार देर रात आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की एक टीम भोपाल पहुंच गई। आग की वजह तीसरी मंजिल पर स्थित जनजातीय कार्य विभाग में लगे एसी में शार्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है। आग को बुझाने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने वायुसेना को बुलाया है।

#WATCH | Madhya Pradesh: Morning visuals from Bhopal's Satpura Bhawan, where a major fire broke out yesterday pic.twitter.com/w6ShWnWwGu