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सिंगरौली: फायर ब्रिगेड की गाड़ी से चमकाई जा रही थी बीजेपी विधायक की इनोवा कार, वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 12:59 PM (IST)

सिंगरौली में बीजेपी विधायक रामनिवास शाह की निजी कार को सरकारी फायर ब्रिगेड वाहन से धोया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है।

HighLights

  1. बीजेपी विधायक रामनिवास शाह की निजी कार फायर ब्रिगेड से धोई गई।

  2. सरकारी फायर ब्रिगेड वाहन के दुरुपयोग का वीडियो वायरल हुआ।

  3. घटना से शासकीय मशीनरी के दुरुपयोग पर सवाल उठे, विवाद गहराया।

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक रामनिवास शाह के सरकारी आवास के बाहर खड़े उनके निजी वाहन को शासकीय फायर ब्रिगेड वाहन को फायर ब्रिगेड की कर्मचारियों के द्वारा धुलाई की गई जिसका किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित कर दिया।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि तीन कर्मचारी फायर ब्रिगेड पाइप से विधायक जी की इनोवा कार को धुलाई कर रहे हैं अब इस पर लोग तरह के सवाल उठा रहे हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद

लोगों को कहना है कि शासकीय मशीनरी किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या फायर ब्रिगेड वाहन गाड़ी के धुलाई करना यह उचित है.. तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है।

गौरतलब है कि सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामनिवास शाह जिनका शासकीय आवास बिलौंजी स्थित है। उनके घर के बाहर सड़क पर फायर ब्रिगेड वहां को लगाकर उनकी इनोवा वहां को फायर ब्रिगेड के ही कर्मचारी धुलाई कर रहे हैं।

इंटरनेट की सुर्खियां बना वीडियो

अब यह वीडियो इंटरनेट मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। जब इस संबंध में सिंगरौली विधायक से बात की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं मालूम है। वह किसी काम से बाहर आए हुए हैं। इसकी जानकारी लेकर ही कुछ कह पाएंगे।

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