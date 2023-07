MP: आदिवासी छात्राओं से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज, हो सकते हैं अरेस्ट

अपने काम के कारण हमेशा विवादों में रहने वाले झाबुआ एसडीएम सुनील कुमार झा के खिलाफ झाबुआ थाने में मंगलवार की सुबह मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर आरोप लगा है कि रविवार को दोपहर चार बजे के लगभग वे झाबुआ के नवीन आदिवासी कन्या आश्रम निरीक्षण के लिए अचानक पहुचें थे और वहां उन्होंने तीन नाबालिग आदिवासी कन्याओं के साथ अश्लील हरकतें की थी।

आदिवासी छात्राओं से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज (फोटो- नई दुनिया)

इंदौर/झाबुआ, ऑनलाइन डेस्क। Jhabua News: अपने काम के कारण हमेशा विवादों में रहने वाले झाबुआ एसडीएम सुनील कुमार झा के खिलाफ झाबुआ थाने में मंगलवार की सुबह मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर आरोप लगा है कि रविवार को दोपहर चार बजे के लगभग वे झाबुआ के नवीन आदिवासी कन्या आश्रम निरीक्षण के लिए अचानक पहुचें थे और वहां उन्होंने तीन नाबालिग आदिवासी कन्याओं के साथ अश्लील हरकतें की थी। सोमवार को झाबुआ कलेक्टर ने इस मामले में इंदौर कमिश्नर को उन्हे निलंबित करने की सिफारिश भेजी और झा को तत्काल निलंबित करते हुए बुरहानपुर अटैच कर दिया गया। कुछ देर में पुलिस उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर सकती है। कई अन्य मामलों में भी लगे हैं आरोप उल्लेखनीय है कि झा अपनी कार्यशैली के कारण लंबे समय से विवादो में थे। पहले उन पर रेत माफियाओं से अवैध वसूली करने का आरोप लगा था। इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। अब नाबालिग आदिवासी कन्याओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप तीन कन्याओं ने लगाए हैं जो 13-13 व 11 साल की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि रविवार का अवकाश होने से 9 जुलाई को वे आश्रम के बाहर खेल रही थी तभी एसडीएम का वाहन आकर रुका। आश्रम निरीक्षण करते हुए वे उनके कमरा नंबर 5 पर एक बार आकर चले गए। फिर दूसरी बार वापस आकर बैठ गए। चर्चा करते हुए उन्होंने न केवल अश्लील हरकतें की बल्कि अनुचित सवाल भी काफी देर तक किए जो उन्हें अच्छे नहीं लगे। बैड टच के बारे में जब अधीक्षिका को बताया तो उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया। इसके बाद एसडीएम झा के खिलाफ कार्यवाही हुई।

Edited By: Babli Kumari