फर्जी IAS बनकर नौकरी का झांसा, ‘भारत सरकार’ लिखी इनोवा से रौब; 9.80 लाख की ठगी में भाई-बहन गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाने वाली फर्जी अधिकारी तृप्ति सिंह राजपूत और उसके भाई सुधांशु सिंह को अशोकनगर जिले की चंदेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तृप्ति ने खुद को आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की एडिशनल डायरेक्टर बताकर नौकरी लगवाने का झांसा दिया और चार लोगों से कुल 9 लाख 80 हजार रुपये ऐंठ लिए। मामले में पुलिस ने भोपाल स्थित उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की है।

पुलिस के अनुसार तृप्ति और उसका भाई मूल रूप से भोपाल के बागमुगालिया क्षेत्र के निवासी हैं। मामले में शामिल दो अन्य आरोपित तनुज वैश्य और अंजली सिंह की तलाश जारी है। खुद को बताया पर्यटन विभाग की अधिकारी पुलिस के मुताबिक 7 अप्रैल 2025 को तृप्ति अपने भाई सुधांशु और साथियों तनुज वैश्य व अंजली सिंह के साथ चंदेरी पहुंची थी। चारों किला कोठी में ठहरे थे। इसी दौरान तृप्ति ने खुद को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की एडिशनल डायरेक्टर बताते हुए फरियादियों पर प्रभाव जमाया।

आरोप है कि उसने लोगों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और खुद को संबंधित विभाग का हेड बताया। नौकरी के बदले प्रत्येक व्यक्ति से तीन लाख रुपये मांगे गए। विश्वास में आए लोगों ने किला कोठी में कुल 9.80 लाख रुपये नकद दे दिए। साथ ही नौकरी के लिए जरूरी दस्तावेज भी आरोपितों को सौंपे गए। बाकी दो लाख रुपये बाद में देने की बात कही गई थी।

फर्जी पहचान से गांठा रौब जांच के दौरान पुलिस को आरोपितों के फर्जी अधिकारी नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के अनुसार रुतबा दिखाने के लिए ऐसी इनोवा कार का इस्तेमाल किया जाता था, जिस पर ‘भारत सरकार’ लिखा हुआ था। इसके अलावा महंगे मोबाइल, फर्जी पहचान पत्र और वीआईपी लाइफस्टाइल के जरिए लोगों पर प्रभाव डालने की कोशिश की जाती थी।

भोपाल में घर और ससुराल पर छापेमारी गिरफ्तारी के बाद चंदेरी पुलिस दोनों आरोपितों को लेकर भोपाल पहुंची। पुलिस टीम ने बागमुगालिया स्थित तृप्ति के घर और अलकापुरी स्थित उसके ससुराल में तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक यहां से फर्जी सीबीआई कार्ड, फर्जी लेटरहेड और ठगी से संबंधित दस्तावेज समेत अन्य सामान बरामद किया गया है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी सरकारी पहचान पत्र, सीबीआई कार्ड और लेटरहेड तैयार कराने में कौन-कौन लोग शामिल थे। ‘भारत सरकार’ लिखी इनोवा के मालिक और उसके इस्तेमाल से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

नौकरी के नाम पर ठगी का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस शिकायत के आधार पर चंदेरी थाने में बीएनएस की धाराओं 318(4), 336(3), 338 और 340(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत यादव के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपितों की तलाश की। पुलिस ने तृप्ति को चंदेरी के किला कोठी होटल से और उसके भाई सुधांशु को भोपाल से पकड़ा।