MP के एरण से निकला 1700 साल पुराना इतिहास, शिलाफलक पर पहली बार दिखी बलराम जन्म की कथा

संजय कुमार शर्मा, उमरिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के शोध में मप्र के सागर जिले के एरण से गुप्तकालीन कला की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। प्रोफेसर मोहन लाल चढ़ार ने एरण में शोध के दौरान लगभग 1700 वर्ष पुराने शिलाफलक पर बलराम जन्म के दृश्य का अंकन खोजा है। शोध सामग्री के अनुसार इस प्रकार के बलराम जन्म के चित्रण का यह भारत में प्राचीनतम प्रमाण बताया गया है।

प्रोफेसर चढ़ार ने बताया कि एरण के गुप्तकालीन मंदिर परिसर में एक चबूतरे पर लगे शिलाफलकों में से लगभग पांच फीट लंबे शिलाफलक पर बलराम जन्म की कथा को कई दृश्यों में उकेरा गया है। शिलाफलक के प्रथम दृश्य में शेषशायी भगवान विष्णु का अंकन है। उनके शेषनाग की कुंडलियों से बनी शैय्या पर विराजमान होने और सिर के ऊपर सात फनों के छत्र का सुंदर चित्रण किया गया है। विष्णु के हाथों में शंख, चक्र और गदा दर्शाए गए हैं। उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा को भी अंकित किया गया है।

वासुदेव और देवकी की आराधना इसी दृश्य में विष्णु की आराधना करते हुए वासुदेव और देवकी को दर्शाया गया है। शोध के अनुसार बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसलिए बलराम के जन्म से पहले शेषशायी विष्णु की आराधना का यह अंकन विशेष धार्मिक और कलात्मक महत्व रखता है। शिलाफलक पर देवी-देवताओं के साथ गरुड़ और अन्य आकृतियों का भी अंकन किया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण पांचवीं-छठी शताब्दी ईस्वी का बताया गया है।