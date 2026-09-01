MP के एरण से निकला 1700 साल पुराना इतिहास, शिलाफलक पर पहली बार दिखी बलराम जन्म की कथा
मध्य प्रदेश के एरण में प्रोफेसर मोहन लाल चढा़र ने 1700 साल पुराने शिलाफलक पर बलराम जन्म के दृश्यों की ...और पढ़ें
HighLights
एरण में 1700 साल पुराना बलराम जन्म शिलाफलक मिला।
प्रोफेसर मोहन लाल चढा़र ने यह महत्वपूर्ण खोज की।
गुप्तकालीन कला और वैष्णव परंपरा का प्राचीनतम प्रमाण।
संजय कुमार शर्मा, उमरिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के शोध में मप्र के सागर जिले के एरण से गुप्तकालीन कला की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। प्रोफेसर मोहन लाल चढ़ार ने एरण में शोध के दौरान लगभग 1700 वर्ष पुराने शिलाफलक पर बलराम जन्म के दृश्य का अंकन खोजा है। शोध सामग्री के अनुसार इस प्रकार के बलराम जन्म के चित्रण का यह भारत में प्राचीनतम प्रमाण बताया गया है।
प्रोफेसर चढ़ार ने बताया कि एरण के गुप्तकालीन मंदिर परिसर में एक चबूतरे पर लगे शिलाफलकों में से लगभग पांच फीट लंबे शिलाफलक पर बलराम जन्म की कथा को कई दृश्यों में उकेरा गया है। शिलाफलक के प्रथम दृश्य में शेषशायी भगवान विष्णु का अंकन है। उनके शेषनाग की कुंडलियों से बनी शैय्या पर विराजमान होने और सिर के ऊपर सात फनों के छत्र का सुंदर चित्रण किया गया है। विष्णु के हाथों में शंख, चक्र और गदा दर्शाए गए हैं। उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा को भी अंकित किया गया है।
वासुदेव और देवकी की आराधना
इसी दृश्य में विष्णु की आराधना करते हुए वासुदेव और देवकी को दर्शाया गया है। शोध के अनुसार बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसलिए बलराम के जन्म से पहले शेषशायी विष्णु की आराधना का यह अंकन विशेष धार्मिक और कलात्मक महत्व रखता है। शिलाफलक पर देवी-देवताओं के साथ गरुड़ और अन्य आकृतियों का भी अंकन किया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण पांचवीं-छठी शताब्दी ईस्वी का बताया गया है।
बलराम के जन्म व बाल्यकाल को उकेरा
शिलाफलक के अगले दृश्य में बलराम के जन्म की कथा को उकेरा गया है। इसमें वासुदेव को चौकी पर बैठे दिखाया गया है, जबकि रोहिणी के समीप सेविकाओं की आकृतियां हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवकी के सातवें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। आगे रोहिणी को नवजात बलराम को स्तनपान कराते हुए दिखाया गया है। शिलाफलक पर बलराम के बाल्यकाल से जुड़े दृश्य भी हैं।
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एक दृश्य में नंदगांव में रोहिणी को बलराम को गोद में खिलाते हुए और दूसरे में यशोदा और नंदबाबा को बलराम को गोद में लिए दर्शाया गया है। एरण से बलराम की दो अन्य प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। इनमें एक के पीछे शेषनाग के फन अंकित हैं, जबकि दूसरी प्रतिमा में बलराम के हाथों में हल और सुरापात्र दिखाया गया है। यह खोज गुप्तकालीन भारतीय कला, वैष्णव परंपरा और बलराम से जुड़े प्राचीन धार्मिक आख्यानों के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।