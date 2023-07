भोपाल एयरपोर्ट पर सोनिया और राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

भोपाल एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। बता दें कि आज बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक का आयोजन किया गया। दोनों इस बैठक में शिरकत करने के बाद लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम के चलते उनके विमान की यह आपात लैंडिंग कराई गई। इसके बाद वे दिल्‍ली रवाना होंगे।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)

Your browser does not support the audio element.

भोपाल, जेएनएन। भोपाल एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। बता दें कि आज बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की बैठक का आयोजन किया गया। दोनों इस बैठक में शिरकत करने के बाद वापस दिल्ली लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक, खराब मौसम के चलते उनके विमान की यह आपात लैंडिंग कराई गई। इसके बाद वे दिल्‍ली रवाना होंगे।

Edited By: Piyush Kumar