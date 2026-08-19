पोंजी स्कैम : सागा ग्रुप के समीर अग्रवाल सहित संबंधितों के भोपाल-मुंबई स्थित ठिकानों पर ईडी के छापे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली की टीम ने पोंजी घोटाले में सागा ग्रुप के समीर अग्रवाल सहित अन्य संबंधितों के भोपाल और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत 13 से 16 अगस्त के बीच की गई सर्चिंग के दौरान ईडी ने बड़ी मात्रा में साक्ष्य संबंधी दस्तावेज जब्त किए और 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज की है।

इनमें लिस्टेड शेयर और सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, एलआसी पालिसी, बैंक बैलेंस और नौ महंगी गाड़ियां शामिल हैं। छापे में ईडी ने 1.53 करोड़ रुपये नकद, 35 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा और 5.25 करोड़ रुपये की सोने की ज्वेलरी और चांदी की सिल्लियां भी जब्त की हैं।

निवेशकों को तीन गुना लाभ का लालच मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में प्रकरण दर्ज दरअसल, पोंजी स्कैम एक तरह का निवेश घोटाला है, जिसमें नए निवेशकों से रुपये लेकर पुराने निवेशकों को फायदा पहुंचाया जाता है। ऐसे ही एक घोटाले में सागा ग्रुप की लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) और उससे जुड़ी अन्य कोआपरेटिव सोसायटियां शामिल थीं।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हैं। आरोप है कि 2009 से समीर अग्रवाल (सागा ग्रुप) द्वारा रिकरिंग डिपाजिट, फिक्स डिपाजिट और मासिक आय वाली स्कीमों में निवेश के नाम पर लोगों से धोखा किया। निवेशकों को तीन से पांच साल में दोगुना या तिगुना रिटर्न और तोहफे में कार देने का वादा कर 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई गई।