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'ई-20 पेट्रोल से भारत की आयात पर निर्भरता हो सकती है कम', ONGC डायरेक्टर का बड़ा बयान

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 29 Sep 2026 03:42 AM (IST)

ओएनजीसी के डायरेक्टर ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि ई-20 पेट्रोल भारत की आयात निर्भरता को काफी कम कर सकता है और आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है।

ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता घटाने की रणनीति

ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता घटाने की रणनीति

HighLights

  1. ई-20 पेट्रोल आयात निर्भरता घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

  2. ओम प्रकाश सिन्हा ने आत्मनिर्भरता बढ़ने पर जोर दिया।

  3. भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, कई विकल्प आवश्यक।

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। ओएनजीसी के डायरेक्टर (एक्सप्लोरेशन) ओम प्रकाश सिन्हा ने सोमवार को कहा कि ई-20 पेट्रोल से आयात में काफी कमी आ सकती है और इससे आत्मनिर्भरता काफी बढ़ सकती है।

अहमदाबाद में ओएनजीसी के इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वोयर स्टडीज में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2027 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ई-20 पेट्रोल एक चुनौती है, लेकिन टेक्नोलाजी से इसका समाधान भी निकल आएगा। हम लगभग 90 प्रतिशत आयात करते हैं, इसलिए यदि हम उपभोक्ताओं को कोई परेशानी हुए बिना 20 प्रतिशत इथेनाल मिलाने में सफल हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आयात में कितनी कमी आएगी और हमारी आत्मनिर्भरता कितनी बढ़ेगी।

सिन्हा ने कहा कि भारत की ऊर्जा की जरूरतें दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच हम देश और विदेश के स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के कारण आज हर देश यह समझता है कि हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता जितनी हो सके कम करनी चाहिए। हमारे पास केवल एक विकल्प नहीं होना चाहिए, हमें कई विकल्प रखने चाहिए।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)