भोपाल से ग्रेटर नोएडा तक DRI का बड़ा एक्शन, 7.1 करोड़ की ड्रग्स बरामद; 4 नाईजीरियाई समेत 5 गिरफ्तार
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 'ऑपरेशन क्रिस्टल डैगर' के तहत भोपाल और ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.1 करोड़ रुपये के 8.6 किलो मादक पदार्थ ...और पढ़ें
HighLights
डीआरआई ने 'ऑपरेशन क्रिस्टल डैगर' के तहत बड़ी कार्रवाई की।
भोपाल-ग्रेटर नोएडा में 8.6 किलो ड्रग्स जब्त, 7.1 करोड़ कीमत।
चार नाइजीरियाई और एक भारतीय समेत पांच तस्कर गिरफ्तार।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ‘ऑपरेशन क्रिस्टल डैगर’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। डीआआई ने भोपाल और ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई कर 8.6 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसकी नशे के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7.1 करोड़ रुपये आंकी गई है। मामले में चार नाइजीरियाई नागरिकों और एक भारतीय समेत कुल पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी महिला
डीआरआई को गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक महिला तस्कर ट्रेन के जरिए नई दिल्ली से बेंगलुरु जा रही है और उसके सामान में बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 11 अगस्त को भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर महिला को रोककर उसके सामान की तलाशी ली।
जांच के दौरान काले रंग के ट्रॉली बैग में एक विशेष रूप से बनाई गई गुप्त जगह मिली। इसके भीतर भूरे रंग की टेप से अच्छी तरह पैक किए गए छह प्लास्टिक पैकेट बरामद हुए। फील्ड टेस्टिंग किट से जांच करने पर इनमें मेथाम्फेटामाइन (एम्फेटामाइन ड्रग जैसा पदार्थ) होने की पुष्टि हुई।
बैग से कुल 6.325 किलोग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन बरामद किया गया। डीआरआई ने मादक पदार्थ जब्त कर महिला को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया।
ग्रेटर नोएडा में सप्लायरों को पकड़ने पहुंची टीम
भोपाल में कार्रवाई के साथ ही डीआरआई और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की टीम ने इस खेप के कथित सप्लायरों तक पहुंचने के लिए ग्रेटर नोएडा में भी एक साथ तलाशी अभियान चलाया।अधिकारियों को देखते ही कुछ नाइजीरियाई आरोपितों ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। हालांकि डीआरआई और नारकोटिक्स के अधिकारियों ने उनका पीछा कर उन्हें दबोच लिया।
तलाशी के दौरान टीम ने 2.242 किलोग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन, 50 ग्राम कोकीन और 25 ग्राम गांजा बरामद किया। इस कार्रवाई में चार नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।
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भारतीय नागरिकों को मोहरा बनाकर चल रहा था सिंडिकेट
डीआरआई के अनुसार, कार्रवाई से ऐसे विदेशी ड्रग सिंडिकेट का पता चला है, जो भारत में तस्करी के नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिकों को भी अपने साथ जोड़ रहा था। भोपाल और ग्रेटर नोएडा में की गई कार्रवाई से इस नेटवर्क की अहम कड़ी टूटने का दावा किया गया है।
इस पूरे ऑपरेशन में 8.6 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त हुआ है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 7.1 करोड़ रुपये बताई गई है। पांचों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत कार्रवाई की गई है। डीआरआई ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तथा ड्रग्स की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।