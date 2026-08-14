भोपाल से ग्रेटर नोएडा तक DRI का बड़ा एक्शन, 7.1 करोड़ की ड्रग्स बरामद; 4 नाईजीरियाई समेत 5 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ‘ऑपरेशन क्रिस्टल डैगर’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। डीआआई ने भोपाल और ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई कर 8.6 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसकी नशे के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7.1 करोड़ रुपये आंकी गई है। मामले में चार नाइजीरियाई नागरिकों और एक भारतीय समेत कुल पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी महिला डीआरआई को गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक महिला तस्कर ट्रेन के जरिए नई दिल्ली से बेंगलुरु जा रही है और उसके सामान में बड़ी मात्रा में ड्रग्स छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 11 अगस्त को भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर महिला को रोककर उसके सामान की तलाशी ली।

जांच के दौरान काले रंग के ट्रॉली बैग में एक विशेष रूप से बनाई गई गुप्त जगह मिली। इसके भीतर भूरे रंग की टेप से अच्छी तरह पैक किए गए छह प्लास्टिक पैकेट बरामद हुए। फील्ड टेस्टिंग किट से जांच करने पर इनमें मेथाम्फेटामाइन (एम्फेटामाइन ड्रग जैसा पदार्थ) होने की पुष्टि हुई।

बैग से कुल 6.325 किलोग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन बरामद किया गया। डीआरआई ने मादक पदार्थ जब्त कर महिला को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा में सप्लायरों को पकड़ने पहुंची टीम भोपाल में कार्रवाई के साथ ही डीआरआई और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की टीम ने इस खेप के कथित सप्लायरों तक पहुंचने के लिए ग्रेटर नोएडा में भी एक साथ तलाशी अभियान चलाया।अधिकारियों को देखते ही कुछ नाइजीरियाई आरोपितों ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। हालांकि डीआरआई और नारकोटिक्स के अधिकारियों ने उनका पीछा कर उन्हें दबोच लिया।