रेलयात्रियों के लिए जरूरी खबर: दिवाली-छठ पर घर जाने से पहले चेक करें ट्रेन की टाइमिंग, रीवा एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियों का बदला शेड्यूल
दिवाली और छठ पर्व पर उत्तर रेलवे ने एक दर्जन से अधिक सुपरफास्ट ट्रेनों के आगमन समय में बदलाव किया ...और पढ़ें
HighLights
उत्तर रेलवे ने 12 से अधिक ट्रेनों का समय बदला।
रीवा एक्सप्रेस दिल्ली 15 मिनट देरी से पहुंचेगी।
यात्री यात्रा से पहले संशोधित समय सारणी जांचें।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। दिवाली और छठ पर्व पर मध्य प्रदेश से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। उत्तर रेलवे ने एक दर्जन से अधिक सुपरफास्ट ट्रेनों के आगमन समय में बदलाव किया है। नया शेड्यूल 28 अक्टूबर से लागू होगा। इसका असर मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और ग्वालियर सहित दूसरे शहरों से जुड़ी रेल यात्राओं पर भी पड़ सकता है।
बदले गए समय में रीवा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और गोरखपुर-बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। त्योहार के दौरान यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का संशोधित टाइम टेबल जरूर जांच लेना चाहिए, ताकि स्टेशन पर पहुंचने या आगे की यात्रा के दौरान परेशानी न हो।
रीवा एक्सप्रेस अब दिल्ली 15 मिनट देरी से पहुंचेगी
मध्य प्रदेश के रीवा से दिल्ली जाने वाली 12427 रीवा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस के आगमन समय में बदलाव किया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर पहले के सुबह 6:03 बजे के बजाय 6:18 बजे पहुंचेगी। वहीं, आनंद विहार टर्मिनल पर इसका आगमन सुबह 6:40 बजे की जगह 6:55 बजे होगा।
यानी रीवा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को गाजियाबाद और आनंद विहार पहुंचने में पहले की तुलना में 15 मिनट अधिक लगेंगे। दिल्ली पहुंचकर दूसरी ट्रेन, बस या अन्य साधन से आगे जाने वाले यात्रियों को भी इस बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनानी चाहिए।
गोरखधाम एक्सप्रेस के कानपुर पहुंचने का समय बदला
12556 बठिंडा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचने के समय में भी संशोधन किया गया है। अब यह ट्रेन पहले के रात 2:55 बजे के बजाय सुबह 3:00 बजे पहुंचेगी।
सतना और रीवा क्षेत्र से जुड़े यात्रियों के लिए इस ट्रेन का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, इस बदलाव का असर किस स्टेशन पर कितना होगा, इसकी पुष्टि के लिए संबंधित ट्रेन का पूरा संशोधित टाइम टेबल देखना जरूरी है।
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इन ट्रेनों के समय में भी हुआ बदलाव
उत्तर रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अन्य प्रमुख ट्रेनों के आगमन समय में भी संशोधन किया गया है।
12309 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस: नई दिल्ली आगमन सुबह 7:40 बजे से बदलकर 7:55 बजे।
12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस: नई दिल्ली आगमन सुबह 7:55 बजे से बदलकर 8:05 बजे।
15565 ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस: गाजियाबाद आगमन सुबह 5:43 बजे से बदलकर 5:58 बजे और नई दिल्ली आगमन सुबह 6:30 बजे से बदलकर 6:45 बजे।
12417 प्रयागराज-नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस: गाजियाबाद आगमन सुबह 6:13 बजे से बदलकर 6:28 बजे और नई दिल्ली आगमन सुबह 7:00 बजे से बदलकर 7:15 बजे।
22437 प्रयागराज-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस: आनंद विहार आगमन सुबह 6:10 बजे से बदलकर 6:25 बजे।
12281 भुवनेश्वर-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस: नई दिल्ली आगमन सुबह 6:40 बजे से बदलकर 6:55 बजे।
त्योहार पर सफर से पहले क्या करें?
दिवाली और छठ के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में समय में मामूली बदलाव भी आगे की यात्रा को प्रभावित कर सकता है। यात्रियों को सलाह है कि वे यात्रा से पहले रेलवे के आधिकारिक पूछताछ माध्यमों पर अपनी ट्रेन का समय जांच लें। यदि दिल्ली या गाजियाबाद से दूसरी ट्रेन पकड़नी है, तो उसके लिए पर्याप्त अंतर रखें।