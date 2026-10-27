रेलयात्रियों के लिए जरूरी खबर: दिवाली-छठ पर घर जाने से पहले चेक करें ट्रेन की टाइमिंग, रीवा एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियों का बदला शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। दिवाली और छठ पर्व पर मध्य प्रदेश से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। उत्तर रेलवे ने एक दर्जन से अधिक सुपरफास्ट ट्रेनों के आगमन समय में बदलाव किया है। नया शेड्यूल 28 अक्टूबर से लागू होगा। इसका असर मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और ग्वालियर सहित दूसरे शहरों से जुड़ी रेल यात्राओं पर भी पड़ सकता है।

बदले गए समय में रीवा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और गोरखपुर-बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। त्योहार के दौरान यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का संशोधित टाइम टेबल जरूर जांच लेना चाहिए, ताकि स्टेशन पर पहुंचने या आगे की यात्रा के दौरान परेशानी न हो।

रीवा एक्सप्रेस अब दिल्ली 15 मिनट देरी से पहुंचेगी मध्य प्रदेश के रीवा से दिल्ली जाने वाली 12427 रीवा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस के आगमन समय में बदलाव किया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर पहले के सुबह 6:03 बजे के बजाय 6:18 बजे पहुंचेगी। वहीं, आनंद विहार टर्मिनल पर इसका आगमन सुबह 6:40 बजे की जगह 6:55 बजे होगा।

यानी रीवा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को गाजियाबाद और आनंद विहार पहुंचने में पहले की तुलना में 15 मिनट अधिक लगेंगे। दिल्ली पहुंचकर दूसरी ट्रेन, बस या अन्य साधन से आगे जाने वाले यात्रियों को भी इस बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनानी चाहिए।

गोरखधाम एक्सप्रेस के कानपुर पहुंचने का समय बदला 12556 बठिंडा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचने के समय में भी संशोधन किया गया है। अब यह ट्रेन पहले के रात 2:55 बजे के बजाय सुबह 3:00 बजे पहुंचेगी।

सतना और रीवा क्षेत्र से जुड़े यात्रियों के लिए इस ट्रेन का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, इस बदलाव का असर किस स्टेशन पर कितना होगा, इसकी पुष्टि के लिए संबंधित ट्रेन का पूरा संशोधित टाइम टेबल देखना जरूरी है।