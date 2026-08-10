डिंडौरी के जंगलों में मिला 6.5 करोड़ साल पुराना ‘समुद्री राज’! प्रवाल जीवाश्म ने बदली MP के भूगोल की कहानी

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के जंगलों में करीब 6.5 करोड़ वर्ष पुराना मूंगा यानी प्रवाल जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, जो आज से बिल्कुल अलग भूगोल की कहानी कहता है। घड़े की आकृति में मिली जीवाश्म की कठोर संरचनाएं बताती हैं कि जिस भूभाग पर आज घने जंगल हैं, उसके अतीत में समुद्री पर्यावरण मौजूद रहा होगा।

पृथ्वी का यह बदलता भूगोल उस वैज्ञानिक प्रमाण की ओर ले जाता है, जिसे 20वीं सदी में अल्फ्रेड वेगनर ने 'महाद्वीपीय विस्थापन' के सिद्धांत के रूप में सामने रखा था। उन्होंने कहा था, आज जो महाद्वीप अलग-अलग दिखाई देते हैं, वे करोड़ों वर्ष पहले एक ही विशाल भूभाग थे। धीरे-धीरे खिसककर अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचे।

जंगल में मंदिर जैसी संरचना ने जगाया रोमांच मध्य प्रदेश पुरातत्व संचालनालय एवं अभिलेखागार के अधिकारियों ने डिंडौरी जिले के जंगलों में मंदिर जैसी संरचना देखी। देखने-छूने से यह प्रवाल जीवाश्म जैसी लगी। इसके बाद बेंगलुरु के जियोलॉजी लैब में जांच कराई गई, तो इसकी पुष्टि हुई। यहां के बैगा आदिवासियों ने इन्हें एक के ऊपर एक रखकर खंबे जैसी आकृति बना दी। यहां पर ग्राम देवता की स्थापना कर वर्षों से पूजा कर रहे हैं।

ऐसे बनते हैं प्रवाल जीवाश्म प्रवाल यानी मूंगा समुद्र में रहने वाले बहुत छोटे-छोटे जीवों की बनाई हुई कठोर संरचना है। ये जीव अपने शरीर के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं। करोड़ों वर्ष पुरानी प्रवाल संरचना जब चट्टान में सुरक्षित हो जाती है, तो उसे प्रवाल जीवाश्म (कोरल फॉसिल) कहा जाता है।

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पहले मिल चुके हैं समुद्री जीवाश्म प्रदेश में समुद्री जीवाश्म इसके पहले धार, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, उमरिया आदि जिलों में मिल चुके हैं, पर कोरल जीवाश्म मिलने की बात पहली बार सामने आई है। इससे साफ है कि यह हिस्सा कभी समुद्र रहा होगा।