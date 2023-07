Dewas News: 60 किमी के दायरे में 10 टोल नाके, केंद्रीय मंत्री की घोषणा पर नहीं हुआ अमल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा करीब आठ माह पूर्व घोषणा की गई थी कि 60 किलोमीटर के दायरे में मात्र एक टोल टैक्स रहेगा। बाकी टोल तीन माह में बंद कर दिए जाएंगे लेकिन अभी टोल टैक्स बंद नहीं किए गए हैं। दो टोल इंदौर बायपास तीसरा बालगढ़ चौथा भौंरासा पांचवां मक्सी रोड छठा नवाखेड़ा सातवां धर्मपुरी आठवां चिंतामन गणेश और नौवा टोल घटिया में निर्माणाधीन है।

केंद्रीय मंत्री की घोषणा पर नहीं हुआ अमल।

देवास जागरण संवाददाता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा करीब आठ माह पूर्व घोषणा की गई थी कि 60 किलोमीटर के दायरे में मात्र एक टोल टैक्स रहेगा। बाकी टोल तीन माह में बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी टोल टैक्स बंद नहीं किए गए हैं। दो टोल इंदौर बायपास, तीसरा बालगढ़, चौथा भौंरासा, पांचवां मक्सी रोड, छठा नवाखेड़ा, सातवां धर्मपुरी, आठवां चिंतामन गणेश और नौवा टोल घटिया में निर्माणाधीन है। 10वां टोल बांगर के पास बन रहा है। 60 किलोमीटर के दायरे में कुल मिलाकर 10 टोल हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई अपनी ही घोषणा पर अमल नहीं किया जा रहा है। सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद सदस्य मोहन सिंह चंदाना ने बताया कि इंदौर के किसानों की देवास में, देवास के किसानों की उज्जैन में, उज्जैन के किसानों की जमीनें हैं। यहां खेती-किसानी के लिए किसानों का आना-जाना लगा रहता है। चंदाना ने कहा कि जब वाहन लाते समय वाहनों का आजीवन रोड टैक्स जमा करवाया जाता है तो फिर अलग से टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। किसानों, व्यापारियों के साथ नौकरीपेशा वर्ग को भी डेली अपडाउन में टोल टैक्स का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। चंदाना ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व क्षेत्रीय सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी से टोल टैक्स बंद कर किसानों, व्यापारियों व डेली अपडाउन करने वाले नौकरीपेशा वर्ग को शीघ्र राहत प्रदान करने की मांग की गई है।

Edited By: Paras Pandey