बजरंग दल बैन मामले में कांग्रेस का यू-टर्न, कमलनाथ बोले- किसी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन...

भोपाल, एएनआई। Bajrang Dal Ban कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को बैन का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की जिसके बाद पीएम मोदी से लेकर तमाम भाजपा नेताओं ने उसपर हमला बोला। वहीं चुनावी रैलियों में भी बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा गया और उनके नाम पर वोट तक मांगे गए। इस बीच कर्नाटक चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी यू-टर्न लेती दिख रही है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि पार्टी नफरत को खत्म करने का काम करेगी। अगले विधानसभा चुनावों के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चलेगी और उसका पालन करेगी।

