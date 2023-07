सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास समरसता यात्रा का किया शुभारंभ, कहा- उन्होंने दिया सद्भाव का संदेश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास की तारीफ करते हुए कहा कि संत शिरोमणि ने समाज में फैली बुराइयों पर प्रहार करके समाजिक सद्भाव का संदेश दिया था। उनका जन्म परोपकार के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि हैलीकॉप्टर खराब होने के कारण मैं मंगलवार को यहां नहीं आ सका था इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं।

मुख्यमंत्री शिवराज ने बैढ़न में संत रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ किया

