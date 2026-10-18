ग्वालियर हादसे पर CM मोहन का सख्त एक्शन: CSP को हटाया; 3 TI समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास श्रद्धालुओं के साथ हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। हादसे के मामले में लापरवाही सामने आने पर झांसी रोड के सीएसपी रवि भदौरिया को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, तीन थाना प्रभारियों समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव, आंतरी थाना प्रभारी गीतेश शर्मा, झांसी रोड के ट्रैफिक थाना प्रभारी अभिषेक रघुवंशी, निरीक्षक यातायात राघवेंद्र जादौन, प्रधान आरक्षक सुशील द्विवेदी और आरक्षक किशन खन्ना, अनिल जैतपुरिया व पवन सेंगर को निलंबित किया गया है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चूक पर सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में हुई दुर्घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ड्यूटी में लापरवाही किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि घटना के लिए जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।