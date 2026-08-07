जन विश्वास अभियान शुरू, छिंदवाड़ा में CM ने मौके पर CMHO, तहसीलदार व पटवारी को किया निलंबित; हर शुक्रवार जनता के बीच जाएंगे अफसर

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ किया। शिकायतों के आधार पर लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डा. नरेश गुन्नाड़े, परासिया की तहसीलदार सुनैना ब्रम्हे और पटवारी सिद्धांत साहू को मौके पर ही निलंबित करने के निर्देश दे दिए। चौरई जनपद पंचायत के सीईओ और श्रम अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश के साथ तीन अन्य अधिकारियों को नोटिस दिए गए।

शिकायतों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा डॉ. मोहन यादव ने अपने कड़े रुख के बारे में मीडिया से कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए कार्रवाई की है। जनता की शिकायतों की अनदेखी करने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं। एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालयों में बैठकें बहुत अधिक होती हैं। इस स्थिति में बदलाव के लिए यह तय किया है कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत अब हर शुक्रवार नियमित बैठक नहीं होगी।

जो काम वर्षों नहीं हो पाया, वह कुछ दिनों में किया मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला कई वर्षों से लंबित था। इसे प्राथमिकता देकर बाधाएं दूर की गईं। जो काम वर्षों तक नहीं हो पाया, वह कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। पुलिस विभाग में दो साल में 18 हजार पदों पर भर्ती होगी। करीब सात हजार प्रोफेसरों और स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार से अधिक पद भरे गए हैं। आने वाले समय में ढाई लाख नई भर्तियां करने का लक्ष्य है।

खबरें और भी





