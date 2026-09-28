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मध्य प्रदेश: सड़क चौड़ीकरण की जद में आया मुख्यमंत्री का पैतृक घर, भावुक होकर सीएम मोहन यादव ने खुद चलाया फावड़ा

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 28 Sep 2026 03:55 AM (IST)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण अभियान की शुरुआत अपने पैतृक आवास के हिस्से को ध्वस्त कर की।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पैतृक घर पर खुद चलाया फावड़ा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पैतृक घर पर खुद चलाया फावड़ा

HighLights

  1. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पैतृक घर को सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा।

  2. यह अभियान उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर चलाया जा रहा है।

  3. विकास के लिए नियम सभी पर समान लागू होंगे, सीएम ने कहा।

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। पर्यटन नगरी में विकास के लिए एक और अनुकरणीय उदाहरण सामने आया है। सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत शहर में चलाए जा रहे व्यापक सड़की चौड़ीकरण अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने रविवार को अपने ही पैतृक आवास पर फावड़ा (कुदाल) चलाकर की। इस दौरान वह भावुक भी हो गए।

उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी के भव्य विकास के आगे कोई पद आड़े नहीं आएगा। विकास की राह में आम या खास, नियम सबके लिए समान हैं। करीब 960 वर्ग फीट जमीन पर बने दो मंजिला मकान पर सुबह 10 बजे पहुंचे मुख्यमंत्री ने पहले तो विधिवत पूजन-अर्चना की फिर फावड़े से घर के प्रभावित हिस्से को ध्वस्त करवाने का काम शुरू किया।

खजूर वाली मस्जिद से जीवाजीगंज थाने (गणेश चौक) तक लगभग 730 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बनने वाले इस मार्ग की जद में मुख्यमंत्री के पैतृक आवास और उनकी बहन व उज्जैन नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव के घर सहित 272 भवन आ रहे हैं।

वर्ष 1974 में मुख्यमंत्री के दादा स्वर्गीय रामचंद्र यादव द्वारा निर्मित पैतृक घर पर भी नगर निगम ने लाल निशान लगाया है। मार्ग चौड़ा करने के लिए मकान का 3.8 मीटर हिस्सा तोड़ा जाना है। मकान में कई वर्षों से यादव परिवार का कोई सदस्य नहीं रह रहा था।