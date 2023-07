'कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रहेंगे चीते', भूपेंद्र यादव बोले- चीतों को नहीं किया जाएगा स्थानांतरित

केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह परियोजना सफल होगी। उन्होंने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों समेत विशेषज्ञों के संपर्क में हैं। हमारी टीम वहां का दौरा करेगी। उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और चीते कूनो में ही रहेंगे। इस साल मार्च से इस राष्ट्रीय उद्यान में मरने वाले चीतों की संख्या आठ हो गई है।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रहेंगे चीते: भूपेंद्र यादव

HighLights कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 'सूरज' की मौत मार्च से अबतक आठ चीतों की हुई मौत

भोपाल, पीटीआई। चीते मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में ही रहेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को यह टिप्पणी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना सफल होगी। उन्होंने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों समेत विशेषज्ञों के संपर्क में हैं। हमारी टीम वहां का दौरा करेगी। उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और चीते कूनो में ही रहेंगे। क्या कुछ बोले विशेषज्ञ? भूपेंद्र यादव ने ऐसे समय पर यह टिप्पणी की है जब चीता परियोजना पर कुछ विशेषज्ञों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। दक्षिण अफ्रीका के एक विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि इस सप्ताह मध्य प्रदेश में दो नए चीतों की मौत के पीछे रेडियो कॉलर की वजह से होने वाला सेप्टिसीमिया एक संभावित कारण हो सकता है, जबकि एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सटीक जानकारी मिल सकती है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीता सूरज की शुक्रवार को श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मौत हो गई, जबकि एक नर चीता तेजस की मंगलवार को मौत हो गई थी। इस साल मार्च से इस राष्ट्रीय उद्यान में मरने वाले चीतों की संख्या आठ हो गई है, जिसमें तीन शावक भी शामिल हैं। क्यों हुई चीजों की मौत? केएनपी के निदेशक उत्तम शर्मा ने कहा कि उन्होंने दोनों चीतों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि सूरज की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। चीतों की मौत से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि जो तीन शावर मारे गए, वे जन्म से ही कुपोषित थे, जबकि अन्य मौतें इनमें मेट या खाने के दौरान लड़ाई में हुई, जो जानवरों में अमूमन होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र में ड्यूटी अधिकारी एसएन साहू ने बताया कि श्योपुर जिले में एक जून से 15 जुलाई के बीच 321.9 मिमी बारिश हुई है। बता दें कि इस अवधि में 161.3 मिमी सामान्य बारिश दर्ज होती थी।

