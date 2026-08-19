CBI के पास है त्विषा की मौत से जुड़ा एक और राज, पूरक आरोप पत्र में उठेगा परदा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मॉडल और अभिनेत्री रही ग्रेटर नोएडा की त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में मौत को सीबीआई ने एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से आत्महत्या बताया है। सोमवार को कोर्ट में प्रस्तुत 636 पेज के आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने यह निष्कर्ष दिया है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। एजेंसी के पास त्विषा की मौत से जुड़ा एक और राज है, जिस पर से पर्दा पूरक आरोपपत्र के साथ उठेगा।

फोन रिकॉर्डिंग अहम साक्ष्य बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ एक ऐसी फोन रिकॉर्डिंग लगी है, जिसमें आरोपित पति समर्थ सिंह और उसकी मां सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह त्विषा के संबंध में बात कर रहे हैं। इन आवाजों की पुष्टि के लिए सीबीआई ने दोनों आरोपितों के आवाज के नमूने लेकर प्रयोगशाला को भेजे हैं। आरोपपत्र में सीबीआई ने भोपाल कोर्ट को यह उल्लेख भी किया है कि बेसिक फोन और त्विषा के आईफोन का डाटा आरोपितों के बारे में कुछ और खुलासा कर सकता है।

संभव है कि इसमें कुछ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता भी सामने आए। संभव है कि कुछ और गवाह भी सामने आएं। फोन का डाटा अभी रिकवर होकर सीबीआई को नहीं मिला है। सीबीआई ने आरोपितों के घर से सीसीटीवी का डीवीआर भी प्रयोगशाला में भेजा है। यदि इसके डाटा में छेड़छाड़ की पुष्टि होती है तो इस पर भी अलग से जांच आगे बढ़ानी होगी।