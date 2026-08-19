CBI के पास है त्विषा की मौत से जुड़ा एक और राज, पूरक आरोप पत्र में उठेगा परदा
सीबीआई ने त्विषा शर्मा की मौत को AIIMS रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या बताया है, लेकिन आरोपपत्र में एक और राज का जिक्र है। जांच एजेंसी पूरक आरोपपत्र में फोन रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर नए खुलासे कर सकती है।
HighLights
सीबीआई ने त्विषा की मौत को आत्महत्या बताया।
पूरक आरोपपत्र में नए राज खुलने की संभावना।
फोन रिकॉर्डिंग और डिजिटल डेटा अहम सबूत।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मॉडल और अभिनेत्री रही ग्रेटर नोएडा की त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में मौत को सीबीआई ने एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से आत्महत्या बताया है। सोमवार को कोर्ट में प्रस्तुत 636 पेज के आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने यह निष्कर्ष दिया है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। एजेंसी के पास त्विषा की मौत से जुड़ा एक और राज है, जिस पर से पर्दा पूरक आरोपपत्र के साथ उठेगा।
फोन रिकॉर्डिंग अहम साक्ष्य
बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ एक ऐसी फोन रिकॉर्डिंग लगी है, जिसमें आरोपित पति समर्थ सिंह और उसकी मां सेवानिवृत्त जिला जज गिरिबाला सिंह त्विषा के संबंध में बात कर रहे हैं। इन आवाजों की पुष्टि के लिए सीबीआई ने दोनों आरोपितों के आवाज के नमूने लेकर प्रयोगशाला को भेजे हैं। आरोपपत्र में सीबीआई ने भोपाल कोर्ट को यह उल्लेख भी किया है कि बेसिक फोन और त्विषा के आईफोन का डाटा आरोपितों के बारे में कुछ और खुलासा कर सकता है।
संभव है कि इसमें कुछ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता भी सामने आए। संभव है कि कुछ और गवाह भी सामने आएं। फोन का डाटा अभी रिकवर होकर सीबीआई को नहीं मिला है। सीबीआई ने आरोपितों के घर से सीसीटीवी का डीवीआर भी प्रयोगशाला में भेजा है। यदि इसके डाटा में छेड़छाड़ की पुष्टि होती है तो इस पर भी अलग से जांच आगे बढ़ानी होगी।
सीबीआई ने त्विषा के अलावा उसके भाई हर्षित शर्मा और पति समर्थ सिंह का मोबाइल फोन भी डाटा रिकवरी के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा है।
12 मई को हुई थी त्विषा की मौत
बता दें कि त्विषा की 12 मई की रात कटारा हिल्स स्थित ससुराल में मौत हो गई थी। शुरुआती जांच कटारा हिल्स थाना पुलिस ने की। 25 मई को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 28 मई को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने आरोपित सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दो जून से गिरिबाला और समर्थ सिंह न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
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एफआईआर से गिरफ्तारी तक समर्थ पर रिपोर्ट चुप
आरोपपत्र का अध्ययन कर चुके अधिवक्ताओं का कहना है कि इस विस्तृत रिपोर्ट में घटना के बाद आरोपित समर्थ सिंह के लापता होने का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि 13 मई को एफआईआर होने और जमानत आवेदन निरस्त होने के बाद समर्थ कहां गायब हो गया था? बता दें कि कई दिन फरार रहने के बाद पुलिस ने समर्थ को 21 मई को जबलपुर उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया था।