Madhya Pradesh: डिंडोरी जिले से शहडोल जा रही बस अनूपपुर में पलटी, 24 लोग हुए घायल

भोपाल (मध्य प्रदेश), एजेंसी। आज सुबह डिंडोरी जिले से शहडोल जा रही बस के अनूपपुर में पलट जाने से 24 लोग घायल हो गए। घटना में घायल हुए सभी लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मामले को लेकर अधिका जानकारी की प्रतीक्षा है। घटना कैसे हुई इसकी भी जांच की जा रही है।

Madhya Pradesh | 24 people were injured after a bus travelling from Dindori district to Shahdol overturned in Anuppur today morning pic.twitter.com/Cm8pgj4qLh