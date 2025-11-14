Bihar Election Result बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड बढ़त पर MP के सीएम ने जताई खुशी, बोले- कांग्रेस ने डुबोई राजद की लुटिया

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों के मुताबिक एनडीए वहां प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। बिहार के इस अप्रत्याशित जनादेश को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जो रुझान आ रहे हैं, वो उत्साहवर्धक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकासपरक राजनीति 2014 से देखी है। एक-एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी अपनी धार बनाई, सरकार चलाने की साख बनाई। राज्यों के चुनाव में बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हो गया है। इसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब बिहार में सामने आते परिणाम ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है।