Bhopal Crime: आदिवासी महिला से घर में घुसकर रात तीन बजे किया दुष्कर्म, आरोपित फरार

भोपाल, जेएनएन। गोविंदपुरा इलाके में 30 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित ने मंगलवार रात करीब तीन बजे घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले उसके साथ मारपीट भी की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। गोविंदपुरा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि महिला मूलत: बैतूल जिले की रहने वाली है। वह अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती है। उसका पति निजी काम करता है। सोमवार को उसका पति किसी काम से बैतूल गया था। इस दौरान महिला घर पर अकेली थी। मंगलवार रात करीब तीन बजे घर में जोरदार आवाज हुई। वह घबराकर उठी और बाहर जाकर देखा तो खिड़की टूटी पड़ी थी। तभी मोहल्ले में रहने वाला आकाश चनार घर में घुस आया और महिला के साथ मारपीट करने लगा। बाद में उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपित ने गला दबा दिया। बाद में वह महिला को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। मंगलवार शाम को पति के बैतूल से लौटने के बाद थाने जाकर एफआइआर दर्ज कराई। फिलहाल आरोपित फरार है।

