भोपाल में सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल, CM हाउस की ओर कूच पर पुलिस से झड़प; थाली-डमरू बजाकर जताया विरोध
भोपाल में नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया, जहां पुलिस से ...और पढ़ें
HighLights
व्यापारियों ने सीलिंग के खिलाफ सीएम आवास की ओर मार्च किया।
रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस से हुई धक्का-मुक्की, कुछ प्रदर्शनकारी गिरे।
थाली-शंख बजाकर विरोध जताया, तत्काल कार्रवाई रोकने की मांग।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का गुस्सा मंगलवार को सड़क पर उतर आया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले सैकड़ों कारोबारियों ने न्यू मार्केट से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। रास्ता रोकने को लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी नीचे गिर गए।
थाली-शंख और डमरू बजाकर जताया विरोध
प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने थाली, शंख और डमरू बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन में एक व्यापारी महात्मा गांधी की वेशभूषा में भी शामिल हुआ। कारोबारियों ने सीलिंग कार्रवाई को तत्काल रोकने और मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात की मांग की।
ACP ने दी समझाइश, नहीं माने व्यापारी
मौके पर पहुंचे एसीपी अखिल पटेल ने ई-रिक्शा पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासन की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपने का विकल्प दिया गया, लेकिन व्यापारी मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देने से भी इनकार कर दिया।
करीब चार घंटे तक चले गतिरोध के बाद एसडीएम अर्चना शर्मा के आश्वासन पर व्यापारियों ने आंदोलन समाप्त किया। हालांकि, प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी कई व्यापारी संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका कहना था कि उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि सीलिंग कार्रवाई पर तत्काल रोक चाहिए।
प्रदर्शन के बीच नगर निगम की कार्रवाई जारी
उधर, व्यापारियों के प्रदर्शन के बीच नगर निगम ने कोहेफिजा क्षेत्र में भी सीलिंग की कार्रवाई जारी रखी। यहां चाय लीला कैफे, बेकरी, होटल और बुक शॉप सहित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। वहीं करोंद क्षेत्र में भी व्यापारी सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
'कारोबार ठप, कार्रवाई नहीं रुकी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन'
भोपाल व्यापारी महासंघ संघर्ष समिति के अध्यक्ष आनंद सोनी और चैंबर अध्यक्ष गोविंद गोयल ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सीलिंग अभियान से शहर के व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कारोबारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
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व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सीलिंग कार्रवाई तत्काल रोकने और नया मास्टर प्लान लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कार्रवाई जारी रही तो भोपाल के कारोबारी अनिश्चितकालीन और अधिक उग्र आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।