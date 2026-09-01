भोपाल में सीलिंग के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल, CM हाउस की ओर कूच पर पुलिस से झड़प; थाली-डमरू बजाकर जताया विरोध

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का गुस्सा मंगलवार को सड़क पर उतर आया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले सैकड़ों कारोबारियों ने न्यू मार्केट से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। रास्ता रोकने को लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी नीचे गिर गए।

थाली-शंख और डमरू बजाकर जताया विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने थाली, शंख और डमरू बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलन में एक व्यापारी महात्मा गांधी की वेशभूषा में भी शामिल हुआ। कारोबारियों ने सीलिंग कार्रवाई को तत्काल रोकने और मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात की मांग की।

ACP ने दी समझाइश, नहीं माने व्यापारी मौके पर पहुंचे एसीपी अखिल पटेल ने ई-रिक्शा पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासन की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपने का विकल्प दिया गया, लेकिन व्यापारी मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देने से भी इनकार कर दिया।

करीब चार घंटे तक चले गतिरोध के बाद एसडीएम अर्चना शर्मा के आश्वासन पर व्यापारियों ने आंदोलन समाप्त किया। हालांकि, प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी कई व्यापारी संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका कहना था कि उन्हें आश्वासन नहीं, बल्कि सीलिंग कार्रवाई पर तत्काल रोक चाहिए।

प्रदर्शन के बीच नगर निगम की कार्रवाई जारी उधर, व्यापारियों के प्रदर्शन के बीच नगर निगम ने कोहेफिजा क्षेत्र में भी सीलिंग की कार्रवाई जारी रखी। यहां चाय लीला कैफे, बेकरी, होटल और बुक शॉप सहित कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। वहीं करोंद क्षेत्र में भी व्यापारी सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।