Bhopal: हवाई जहाज में भी टमाटर हुआ अधिक लाल; टोमेटे सेंडविच 500 रुपये के पार

भोपाल, जेएनएन। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने फिलहाल विमान के अंदर परोसे जाने वाले भोजन में टमाटर को नहीं हटाया है। हालांकि कुछ एयरलाइंस में टमाटर से बने व्यंजन इतने महंगे हैं कि इसे सामान्य यात्री नहीं खरीद सकते। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट से दो ही कंपनियों एयर इंडिया एवं इंडिगो की उड़ानों का संचालन हो रहा है। एयर इंडिया अपने यात्रियों को टिकट के साथ ही स्वल्पाहार एवं भोजन उपलब्ध कराता है। कंपनी द्वारा दिए जा रहे मील्स से टमाटर से बने व्यंजन एवं सलाद में अब भी टमाटर के कुछ पीस परोसे जा रहे हैं। इंडिगो की उड़ानों में यात्रियों को अपनी पसदं के व्यंजनों के लिए अलग से राशि देनी होती है। कंपनी के मैन्यू में टोमेटे कोकुम्बर (ककड़ी) सेंडविच अब भी शामिल है। इसके लिए यात्रियों को 500 रुपये चुकाने होंगे। जाहिर है एक सेंडविच के लिए इतनी राशि चुकाना हर यात्री के बजट में नहीं होता। ट्रेवल्स एजेंट ओमप्रकाश रीझवानी के अनुसार अधिकांश कंपनियां यात्रियों को विमान के अंदर ही पसंद के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती हैं। इनका शुल्क रेस्त्रां से कुछ अधिक होता है। एयरलाइंस व्यंजनों को हवाई यात्रा में ढोने सहित अन्य व्यय शामिल करके दाम तय करती हैं।

