भोपाल से अक्टूबर में शुरू होगी शारजाह की सीधी उड़ान, अंतरराष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर उभरेगी झीलों की नगरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल/इंदौर। झीलों की नगरी कही जाने वाली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा से जुड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में आयोजित नईदुनिया प्रोमिनेंस अवार्ड 2026 में घोषणा की कि अक्टूबर में भोपाल से शारजाह के लिए नियमित सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इस हवाई सेवा के शुरू होने के साथ ही राजा भोज विमानतल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन वाले हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर केवल फाइलों में योजनाएं बनाने पर नहीं, बल्कि फैसले लेकर उन्हें जमीन पर उतारने पर है। राजधानी भोपाल के विकास से जुड़े कामों को भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

राजा भोज एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल विंग तैयार इधर, भोपाल के राजा भोज विमानतल पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एयरपोर्ट को कस्टम दर्जा मिलने के बाद लाउंज के पास नया इंटरनेशनल विंग तैयार किया गया है। यहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच और अन्य प्रक्रियाओं के लिए आठ काउंटर स्थापित किए गए हैं।