खाड़ी देश की फर्जी रील, करोड़ों का लालच और कत्ल... अंडकोष बेचने के लिए किशोर की हत्या से भोपाल में सनसनी
भोपाल में 16 वर्षीय स्ट्रीट वेंडर की हत्या का खुलासा हुआ है, जिसमें फर्जी रील से प्रेरित होकर मानव अंग बेचने के लालच में पांच आरोपितों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
HighLights
तलैया थाना इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात।
मानव अंग बेचने के लालच में किशोर की हत्या।
मास्टरमाइंड समेत पांच आरोपित गिरफ्तार, जांच जारी।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल में 16 वर्षीय स्ट्रीट वेंडर की चाकू से गोदकर हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज राजफाश किया है।जांच में सामने आया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी रील और अफवाह में फंसकर तीन नाबालिग समेत पांच लोगों ने इस वारदात को अन्जाम दिया। खाड़ी देशों में मानव अंग (अंडकोष) करोड़ों रुपये में बिकने का दावा करने वाली इस रील से प्रेरित होकर आरोपितों ने किशोर स्ट्रीट वेंडर को मार डाला।
हालांकि, हत्या के बाद अंग का कोई खरीदार न मिलने से उनका करोड़ों रुपये कमाने का सपना धरा रह गया। पुलिस ने मामले के आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है
झगड़े में मदद के बहाने बुलाकर की हत्या
बता दें कि भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र स्थित इकबाल मैदान से छह अगस्त को दो नाबालिगों ने एक स्ट्रीट वेंडर से संपर्क किया। वह उसे खटलापुरा के पास किसी झगड़े में मदद का झांसा देकर अपने साथ ले गए। बाद में चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपितों ने ब्लेड से अंडकोष अलग किया और शव को तालाब में फेंक दिया।
10 अगस्त को पुलिस ने धोबी घाट तालाब से पीड़ित का शव बरामद किया। मां द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद शरीर पर बने टैटू से मृतक की पहचान हुई।
खुद को मेडिकल छात्र बताता था मास्टरमाइंड
पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड 20 वर्षीय जोहेब खान है। उसने खुद को मेडिकल छात्र बताकर अपने साथियों, जिसमें आमिर और अन्य शामिल थे, को झांसे में लिया। उसने दावा किया कि इस अंग को बेचने पर एक से डेढ़ करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।
दो बार के प्रयास हुए असफल
इस वारदात को अन्जाम देने से पहले आरोपितों ने दो बार अलग-अलग असफल प्रयास भी किए थे। पहली बार 100 रुपये का लालच देकर एक लड़के को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं आया। दूसरी बार एक अन्य लड़के ने विरोध किया और मौके से भाग निकला, जिस पर पुलिस ने पूर्व में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। तीसरे प्रयास में आरोपित नाबालिग वेंडर को फंसाने में कामयाब रहे।
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मां बोली- इकलौता कमाने वाला था
मृतक की मां के अनुसार, उनका बेटा ही पूरे परिवार में कमाने वाला इकलौता सहारा था। वहीं, आरोपित जोहेब खान के पड़ोसियों का कहना है कि उसने हाल ही में बीबीए में प्रवेश लिया था और वह इंटरनेट पर रील्स देखने का बहुत शौकीन था। पुलिस ने जोहेब खान और आमिर को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपित पहले भी इस तरह की घटना की कोशिश कर चुके हैं, उसमें अपराध भी दर्ज है। उनके द्वारा अंडकोष के विक्रय के लिए लोगों से संपर्क करने की जानकारी भी सामने आ रही है। उस पर जांच चल रही है।
- संतोष पटेल, एसीपी, कोतवाली भोपाल