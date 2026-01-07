भोपाल में मां की डांट नहीं सहन कर पाया शराबी बेटा, पेट्रोल छिड़कर लगाई आग; इलाज के दौरान मौत
भोपाल के बैरागढ़ में मां की डांट से नाराज होकर 21 वर्षीय अंकित मांझी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे अंकित की आठ दिन बाद अस्पताल ...और पढ़ें
हादसे में वह बुरी तरह झुलस गया था। कमर के नीचे से वह जल गया था। स्वजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। करीब आठ दिन चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।
कंपनी से तबीयत खराब होने का बताकर निकला था, कुछ ही दूर मिला शव
भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में कोलूखेड़ी के पास एक युवक चलती बाइक से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह इंडियन गैस प्लांट भौंरी स्थित आयुषी गैस प्लांट में काम करता था और दोपहर को तबीयत खराब होने की बात बताकर प्लांट से निकला था।
खजूरी सड़क पुलिस का कहना है कि मृतक के सिर पर चोट के निशान नहीं दिखे हैं। शव का पीएम करवा लिया गया है, रिपोर्ट के बाद मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा हो सकेगा।
अचानक बिगड़ी तबीयत
पुलिस के अनुसार 41 वर्षीय तोताराम पारगी बैरागढ़ स्थित बूढ़ाखेड़ा का रहने वाला था। वह मंगलवार सुबह अपनी नौकरी पर गया था, जहां सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ड्यूटी रहती है। दोपहर एक बजे उसने प्लांट के गार्ड को बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है और उसे घर जाना है।
वह अपनी बाइक से घर की ओर जा रहा था। तभी कोलूखेड़ी के पास नशीमन गार्डन के सामने उसकी बाइक गिर गई और उसका शव सड़क पर पड़ा मिला। राहगीरों ने उसे मृत अवस्था में पाकर पुलिस को सूचना दी।
