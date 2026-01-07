भोपाल में मां की डांट नहीं सहन कर पाया शराबी बेटा, पेट्रोल छिड़कर लगाई आग; इलाज के दौरान मौत

जेएनएन, भोपाल। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत एक युवक अपनी मां की डांट से गुस्से में आ गया और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इस हादसे में उसका शरीर आधा से ज्यादा जल गया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। बैरागढ़ पुलिस ने मर्ग कायम करके मामले की जांच में जुट गया है।

पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय अंकित मांझी बैरागढ़ में रहता था। परिवार में उसके दो भाई और माता-पिता हैं। अंकित मजदूरी करता था। 29 दिसंबर की रात वह घर में शराब के नशे में देर से पहुंचा था। इसी बात से नाराज होकर मां ने उसे फटकार लगाई थी। इस बात से नाराज होकर अंकित ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया।

हादसे में वह बुरी तरह झुलस गया था। कमर के नीचे से वह जल गया था। स्वजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। करीब आठ दिन चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।

कंपनी से तबीयत खराब होने का बताकर निकला था, कुछ ही दूर मिला शव भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में कोलूखेड़ी के पास एक युवक चलती बाइक से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह इंडियन गैस प्लांट भौंरी स्थित आयुषी गैस प्लांट में काम करता था और दोपहर को तबीयत खराब होने की बात बताकर प्लांट से निकला था।

खजूरी सड़क पुलिस का कहना है कि मृतक के सिर पर चोट के निशान नहीं दिखे हैं। शव का पीएम करवा लिया गया है, रिपोर्ट के बाद मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा हो सकेगा। अचानक बिगड़ी तबीयत पुलिस के अनुसार 41 वर्षीय तोताराम पारगी बैरागढ़ स्थित बूढ़ाखेड़ा का रहने वाला था। वह मंगलवार सुबह अपनी नौकरी पर गया था, जहां सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ड्यूटी रहती है। दोपहर एक बजे उसने प्लांट के गार्ड को बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है और उसे घर जाना है।