भोपाल में सीलिंग कार्रवाई शुरू, 4 घंटे में 15 से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद; अरेरा कॉलोनी में हंगामा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने सोमवार को बड़ा अभियान शुरू किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई सीलिंग कार्रवाई में निगम की अलग-अलग टीमों ने शहर के छह विधानसभा क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। महज चार घंटे के भीतर 15 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को बंद कराया जा चुका था।

नगर निगम की टीमों ने रचना नगर और गौतम नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए जूंबा डांस हाउस और होटल ओयो को सील कर दिया। वहीं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भी कार्रवाई जारी रही। यहां जलसा और स्टार शादी हॉल को सील किया गया।

छह विधानसभा क्षेत्रों में उतरीं निगम की टीमें नगर निगम ने कार्रवाई के लिए अलग-अलग टीमों को शहर के छह विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया है। टीमों द्वारा रहवासी इलाकों में संचालित ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

अरेरा कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान हंगामा अभियान के दौरान अरेरा कॉलोनी में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब निगम की टीम आर्य समाज मंदिर के पास कार्रवाई के लिए पहुंची। टीम को देखते ही कुछ दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। मौके पर काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही।