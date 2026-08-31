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भोपाल में सीलिंग कार्रवाई शुरू, 4 घंटे में 15 से ज्यादा प्रतिष्ठान बंद; अरेरा कॉलोनी में हंगामा

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:04 PM (IST)

भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ा सीलिंग अभियान शुरू किया। चार घंटे में 15 ...और पढ़ें

कोलार इलाके में कारोबारी प्रतिष्ठान को सील करता नगर निगम अमला। (फोटो- जागरण)

कोलार इलाके में कारोबारी प्रतिष्ठान को सील करता नगर निगम अमला। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में कारोबारी गतिविधियों पर नकेल।

  2. चार घंटे में 15 से अधिक प्रतिष्ठानों को कर दिया गया सील।

  3. अरेरा कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने किया विरोध।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने सोमवार को बड़ा अभियान शुरू किया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई सीलिंग कार्रवाई में निगम की अलग-अलग टीमों ने शहर के छह विधानसभा क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। महज चार घंटे के भीतर 15 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को बंद कराया जा चुका था।

नगर निगम की टीमों ने रचना नगर और गौतम नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए जूंबा डांस हाउस और होटल ओयो को सील कर दिया। वहीं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भी कार्रवाई जारी रही। यहां जलसा और स्टार शादी हॉल को सील किया गया।

BPL property seal 85957

छह विधानसभा क्षेत्रों में उतरीं निगम की टीमें

नगर निगम ने कार्रवाई के लिए अलग-अलग टीमों को शहर के छह विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया है। टीमों द्वारा रहवासी इलाकों में संचालित ऐसे प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

BPL property seal 85958

अरेरा कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान हंगामा

अभियान के दौरान अरेरा कॉलोनी में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब निगम की टीम आर्य समाज मंदिर के पास कार्रवाई के लिए पहुंची। टीम को देखते ही कुछ दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। मौके पर काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही।

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