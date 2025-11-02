लव के लिए कुछ भी करेगा...शादीशुदा प्रेमिका के पति के इलाज के लिए बदमाश प्रेमी ने किया ऐसा काम, पुलिस भी रह गई हैरान
भोपाल पुलिस ने राजभवन के पास हुई लूट का खुलासा किया है। इनामी बदमाश दीपेंद्र गुर्जर ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका गुलफशां के पति के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए लूट की योजना बनाई। उसने फायरिंग कर 30 हजार रुपये लूटे और गुलफशां के खाते में भेज दिए। पुलिस ने दीपेंद्र, गुलफशां और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल के हाई सिक्योरिटी क्षेत्र राजभवन के पास हुई लूट और फायरिंग की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस घटना के पीछे जो कहानी सामने आई है, वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। पुलिस ने 30 हजार के इनामी बदमाश दीपेंद्र गुर्जर, उसकी शादीशुदा प्रेमिका गुलफशां, और तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में गुर्जर समाज के एक नेता लोकेंद्र भी शामिल हैं, जिसकी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की गई थी।
प्रेम की खातिर बना अपराधी
एडिशनल डीसीपी जोन-2 गौतम सोलंकी के अनुसार, दीपेंद्र की दोस्ती करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली 25 वर्षीय गुलफशां से हुई थी। दोनों के बीच ऑनलाइन बातचीत का सिलसिला बढ़ते-बढ़ते प्रेम संबंधों में बदल गया। गुलफशां का पति फुरकान मामूली नौकरी करता था, जो पिछले दिनों गंभीर रूप से बीमार हो गया।
उसके इलाज के लिए गुलफशां को पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उसने अपने प्रेमी दीपेंद्र के समक्ष मदद की गुहार लगाई। वह इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए दीपेंद्र से रुपयों की मांग की। पुलिस पूछताछ में दीपेंद्र ने बताया कि उसने लूट की योजना इसलिए बनाई क्योंकि प्रेमिका अपने पति के इलाज के लिए पैसे की मांग कर रही थी और वह किसी भी तरह उसकी मदद करना चाहता था।
ऐसे की वारदात
24 अक्टूबर की शाम करीब चार बजे दीपेंद्र राजभवन के पास रोशनपुरा चौराहा स्थित श्याम विजयवर्गीय के कियोस्क पर पहुंचा। उसने अपने खाते में 30 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए, लेकिन जब संचालक ने ट्रांसफर की नकद राशि मांगी, तो दीपेंद्र ने लोकेंद्र की 315 बोर की लाइसेंसी राइफल से फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली संचालक को नहीं लगी। इसके बाद दीपेंद्र ने दुकान के बाहर दो हवाई फायर भी किए और मौके से फरार हो गया।
फरारी और गिरफ्तारी
घटना के बाद दीपेंद्र भोपाल स्टेशन पहुंचा और वहां से मुरैना के सिकरौदा गांव चला गया। उसने अपने दोस्तों रणवीर और देशराज को घटना की जानकारी दी और हथियार उनके पास छोड़ दिया। इस बीच, पुलिस ने फरार दीपेंद्र पर 30 हजार का इनाम घोषित कर दिया।
पुलिस की टीमें लगातार दीपेंद्र के ठिकानों की निगरानी करती रहीं। अंततः उसे मुरैना जिले के दिमनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि दीपेंद्र ने लूट के 30 हजार रुपये अपनी प्रेमिका गुलफशां के खाते में ऑनलाइन भेज दिए थे।
आरोपियों को भेजा जेल
पुलिस ने दीपेंद्र, गुलफशां, रणवीर और देशराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग और सुरक्षा में लापरवाही के मामले में लोकेंद्र गुर्जर पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
दीपेंद्र ने प्रेमिका की आर्थिक मदद के लिए अपराध किया। उसने सोशल मीडिया की दोस्ती को इतना गंभीरता से लिया कि वह कानून तोड़ने से भी नहीं हिचका।
— एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी
