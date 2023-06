Video: भोपाल में तालिबान बर्बरता, चार गुंडों ने युवक के गले में बांधा पट्टा; किया कुत्ते जैसा व्यवहार

भोपाल, ऑनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश के भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक युवक को बंधक बनाए हुए हैं और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। इस वीडियो ने राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मचा दी है।

भोपाल के कुछ इलाकों में गुंड़ों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने एक युवक को बेल्ट से बांधा हुआ है और उसे माफी मांगने को बोल रहे हैं। साथ ही, उसे धमकी दे रहे हैं कि यदि वो इनकी बातें नहीं मानेगा, तो उसकी बहन और मां के साथ यह कुकर्म करेंगे।

यह वीडियो टीलाजमालपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें युवक को गिड़गिड़ाते हुए देखा जा रहा है और वो सभी से लगातार माफी मांग रहा है। इस वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि युवक पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। युवक के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, युवक इंद्रा विहार कालोनी का रहने वाला है और फोटोग्राफर का काम करता है। इसके दोस्तों का कहना है कि यह वीडियो 9 जून को टीलाजमालपुरा में बनाया गया है। इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

वीडियो को देखकर इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर किस कारण से इस युवक के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस की ओर से भी कोई बात नहीं कही गई है। पुलिस वीडियो के पीछे का सच जानने के लिए बारीकी से मामले की जांच कर रही है। साथ ही, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो बनाने वालों में कौन-कौन शामिल था।

VIDEO | "Such behaviour against a human being is condemnable. I have given orders to Bhopal Police Commissioner to authenticate the veracity (of the viral video) and take action within 24 hours," says MP Home Minister Narottam Mishra on a viral video of a man being forced to act… pic.twitter.com/Zfva3UTUiV— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2023