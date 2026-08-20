दो किमी का मार्ग, दो घंटे का जाम... अंत्येष्टि में जा रहे भोपाल सांसद आलोक शर्मा रास्ते में फंसे; अफसरों को लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में छोला विश्रामघाट जाने वाला करीब दो किलोमीटर का रास्ता बुधवार को भारी जाम की चपेट में आ गया। हालात इतने खराब थे कि इस छोटे से सफर को तय करने में करीब दो घंटे लग गए। किसी परिचित की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी जाम में फंस गए। इसके बाद उन्होंने मौके से ही प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात कर तत्काल यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

सांसद के जाम में फंसने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस का अमला सक्रिय हुआ। अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे बेतरतीब खड़े ऑटो, वाहन, गुमठियां और अस्थायी दुकानों के कारण यातायात बाधित होने की स्थिति सामने आई।

दो किमी की दूरी में दो घंटे, सांसद नाराज आलोक शर्मा ने अधिकारियों के सामने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब एक सांसद को महज दो किलोमीटर की दूरी तय करने में दो घंटे लग रहे हैं, तो आम लोगों को रोजाना कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

उन्होंने तत्काल सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से खड़े ऑटो और वाहनों को व्यवस्थित कराने के साथ अतिक्रमण हटाने और यातायात सुचारु करने के निर्देश दिए। सांसद ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से भी इस संबंध में चर्चा की। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त संजय कुमार से फोन पर बात कर संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजने के लिए कहा। कुछ ही देर में प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।