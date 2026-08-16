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Bhopal Metro का नया शेड्यूल जारी; 17 अगस्त से हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन; रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दिन बढ़ेंगे फेरे

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:34 AM (IST)

भोपाल मेट्रो ने 17 अगस्त से लागू होने वाला नया टाइम-टेबल जारी किया है, जिससे यात्रियों को अब हर 15 मिनट में ट्रेन मिलेगी। सोमवार से शनिवार तक परिचालन सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगा, जबकि रविवार और छुट्टियों में रात 8:30 बजे तक सेवा उपलब्ध रहेगी।

भोपाल मेट्रो। (फाइल फोटो)

भोपाल मेट्रो। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. नया टाइम-टेबल 17 अगस्त से होगा लागू।

  2. परिचालन अवधि में हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो।

  3. रविवार व छुट्टियों में बढ़ेगा मेट्रो का संचालन।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यात्रियों की सुविधा और यात्रा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) ने मेट्रो का नया टाइम-टेबल जारी किया है। नई समय-सारणी 17 अगस्त से लागू होगी।

नए शेड्यूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब परिचालन अवधि के दौरान यात्रियों को हर 15 मिनट में मेट्रो ट्रेन उपलब्ध होगी। इससे स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रेन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सफर अधिक सुविधाजनक व समयबद्ध होगा।

सोमवार से शनिवार तक 62 फेरे

नई समय-सारणी के मुताबिक सोमवार से शनिवार तक भोपाल मेट्रो सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक संचालित होगी। दोनों दिशाओं को मिलाकर रोजाना कुल 62 फेरे लगाए जाएंगे।

पहली मेट्रो: सुभाष नगर से सुबह 11:30 बजे
पहली मेट्रो: एम्स स्टेशन से दोपहर 12 बजे
अंतिम मेट्रो: सुभाष नगर से शाम 7 बजे
अंतिम मेट्रो: एम्स स्टेशन से शाम 7:30 बजे
रविवार और छुट्टियों में बढ़ेगा परिचालन

रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में यात्रियों की संख्या को देखते हुए मेट्रो का संचालन भी बढ़ाया जाएगा। इन दिनों सेवा सुबह 11:30 बजे से रात 8:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

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छुट्टी वाले दिनों में दोनों दिशाओं को मिलाकर कुल 70 फेरे लगाए जाएंगे। इस दौरान:

अंतिम मेट्रो सुभाष नगर से: रात 8 बजे
अंतिम मेट्रो एम्स स्टेशन से: रात 8:30 बजे

एमपीएमआरसीएल के अनुसार, समान अंतराल पर मेट्रो संचालन से यात्रियों का वेटिंग टाइम कम होगा। नई समय-सारणी का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अधिक सुविधाजनक और नियमित मेट्रो सेवा उपलब्ध कराना है।