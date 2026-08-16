Bhopal Metro का नया शेड्यूल जारी; 17 अगस्त से हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन; रविवार व सार्वजनिक अवकाश के दिन बढ़ेंगे फेरे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। यात्रियों की सुविधा और यात्रा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) ने मेट्रो का नया टाइम-टेबल जारी किया है। नई समय-सारणी 17 अगस्त से लागू होगी।

नए शेड्यूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब परिचालन अवधि के दौरान यात्रियों को हर 15 मिनट में मेट्रो ट्रेन उपलब्ध होगी। इससे स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रेन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सफर अधिक सुविधाजनक व समयबद्ध होगा।