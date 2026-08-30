नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म, अर्धनग्न हालत में सड़क पर भागी युवती; भोपाल पुलिस ने 5 घंटे में आरोपित को दबोचा
कोलार थाना क्षेत्र में एक युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। युवती की चीख-पुकार सुनकर ...और पढ़ें
HighLights
युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म।
अर्धनग्न हालत में भागी पीड़िता, लोगों ने की मदद।
भोपाल पुलिस ने 5 घंटे में आरोपित को किया गिरफ्तार।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के कोलार थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर दुष्कर्म और मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपित से बचने के लिए युवती अर्धनग्न हालत में निर्माणाधीन इमारत से निकलकर सड़क पर भागी। उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और एफआरवी को सूचना दी।
पुलिस ने युवती को अस्पताल पहुंचाकर मेडिकल परीक्षण कराया और शिकायत के आधार पर दुष्कर्म व मारपीट का मामला दर्ज किया। घटना के करीब पांच घंटे बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।
बहन-बहनोई के साथ रहती है युवती
घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात की है। पीड़िता मूल रूप से डिंडौरी जिले की रहने वाली है और पिछले करीब छह महीने से अपनी बहन और जीजा के साथ एक निर्माणाधीन साइट पर रहकर मजदूरी कर रही है। कोलार पुलिस के अनुसार पीड़िता शुक्रवार शाम अपनी बहन के साथ परिचितों से मिलने गई थी। इसी दौरान वहां 25 वर्षीय युवक मिला, जो रिश्तेदारी में भी जुड़ा हुआ है और पीड़िता को जानता था।
कोल्ड ड्रिंक में पिलाया नशीला पदार्थ
रक्षाबंधन के दौरान परिवार के मिलने-जुलने के कारण सभी साथ थे। खाना खाने के बाद आरोपित ने युवती को कोल्ड ड्रिंक दी। उसे पीने के कुछ देर बाद युवती को नशा महसूस होने लगा। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपित उसे पास की निर्माणाधीन इमारत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट की।
चीख सुनकर मौके पर पहुंचे लोग
किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर युवती अर्धनग्न हालत में इमारत से बाहर निकली और सड़क की ओर दौड़ने लगी। रात में युवती की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने उसे इस हालत में देखकर पुलिस को सूचना दी। एफआरवी मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित लेकर अस्पताल भेजा गया।
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आरोपित गिरफ्तार
मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने शनिवार तड़के आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।