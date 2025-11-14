Bhopal Iztima: फजिर की नमाज के बाद आलमी तब्लीगी इज्तिमा का आगाज, 19 देशों से आए जमाती, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के ईंटखेड़ी इलाके में शुक्रवार सुबह आलमी तब्लीगी इज्तिमा, जो मक्का-मदीना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम धर्मसम्मेलन माना जाता है, फजिर की नमाज के बाद महाराष्ट्र के भिवंडी से आए मौलाना हारून साहब के बयान के साथ शुरू हो गया। भोपाल का यह आलमी तब्लीगी इज्तिमा अमन, अनुशासन और तंजीम की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। यहां इबादत के साथ-साथ इंसानियत और भाईचारे की रूह भी महसूस की जा सकती है। इस चार दिवसीय मजहबी समागम में दुनियाभर से लगभग 12 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है।

19 देशों के जमाती शामिल मीडिया कोआर्डिनेटर डा. उमर हाफिज़ के अनुसार इस बार इज्तिमा में 19 देशों से विदेशी जमाती शरीक हो रहे हैं। इनमें इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, सऊदी अरब, ईरान, मोरक्को, बहरीन, बुर्किना फासो (ऊपरी वोल्टा), कोटे डी आइवोर (हाथीदांत तट), मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, युगांडा, ट्यूनीशिया और जॉर्डन शामिल हैं।