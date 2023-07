MP Metro News: भोपाल-इंदौर मेट्रो होगी कई आधुनिक तकनीकियों से लैस, अधिकारियों ने गिनाई तमाम खासियतें

MP Metro News मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो ट्रेन के कोच और स्टेशन के साथ अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें कैप्चर होने वाले वीडियो से संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा मिलान कर वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम के जरिए उसकी पहचान की जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इटेंलीजेंस सिस्टम की मदद ली जाएगी। इसकी मदद से अपराधियों का डाटा तैयार किया जाएगा।

MP Metro News: भोपाल-इंदौर मेट्रो होगी कई आधुनिक तकनीकियों से लैस

