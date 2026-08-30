भोपाल में ऑनर किलिंग! मां व मामा ने नाबालिग बेटी का गला घोंटा, पसंद के युवक से करना चाहती थी शादी
राजधानी भोपाल के पिपलानी इलाके में किशोरी की मां और मामा ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या की, क्योंकि ...और पढ़ें
HighLights
भोपाल में नाबालिग किशोरी की गला घोंटकर हत्या का मामला।
मां और मामा ने मिलकर दुपट्टे से गला घोंटकर मार डाला।
बगैर पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार की थी तैयारी, तभी पहुंची पुलिस।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के पिपलानी इलाके में नाबालिग किशोरी की हत्या के मामले ने सनसनी फैला दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि किशोरी की हत्या कथित तौर पर उसकी मां और मामा ने दुपट्टे से गला घोंटकर की। शुरुआती जांच में हत्या की वजह किशोरी का अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहना सामने आया है, जबकि उसकी मां उसकी शादी अपनी पसंद के युवक से कराना चाहती थी। शादी को लेकर मां-बेटी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस अब इस मामले की ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है।
शादी को लेकर मां-बेटी में था मतभेद
पुलिस के अनुसार किशोरी अपनी मां कमला के साथ घरों में साफ-सफाई और चूल्हे-चौके का काम करती थी। परिवार में उसकी शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। मां चाहती थी कि बेटी उसकी पसंद के युवक से शादी करे, लेकिन किशोरी किसी अन्य युवक को पसंद करती थी और उसी से विवाह करना चाहती थी। इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।
विवाद के दौरान दुपट्टे से घोंटा गला
पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक 26 अगस्त को भी शादी की बात को लेकर घर में विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान कमला और उसके भाई विजय राय ने किशोरी का दुपट्टे से गला घोंट दिया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। हालांकि हत्या के दौरान घटनाक्रम क्या रहा और दोनों आरोपितों की भूमिका कितनी थी, इसे लेकर पुलिस पूछताछ और जांच कर रही है।
पोस्टमार्टम से सामने आया हत्या का सच
किशोरी की मौत के बाद परिजन जल्दबाजी में बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को घटना की सूचना मिल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
29 अगस्त की शाम पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में किशोरी की मौत गला घोंटने के कारण होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पिपलानी पुलिस ने मां और मामा के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया और रविवार सुबह दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
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ऑनर किलिंग के एंगल पर भी जांच
पुलिस की अब तक की जांच में शादी को लेकर चल रहा मां-बेटी का विवाद हत्या की प्रमुख वजह के रूप में सामने आया है। किशोरी अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी, जबकि उसकी मां इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी विरोध के चलते हत्या किए जाने के आरोप हैं। इसी कारण ऑनर किलिंग के एंगल को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस अब मामले की हर कड़ी को जोड़ते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है।