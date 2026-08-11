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    भोपाल: भारी बारिश ने खोली कमजोर ड्रेनेज सिस्टम की पोल, कई इलाकों में भरा पानी

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:49 AM (IST)

    भोपाल में मानसून की पहली भारी बारिश ने गर्मी से राहत दी, लेकिन कमजोर ड्रेनेज सिस्टम के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. भोपाल में भारी बारिश से ड्रेनेज सिस्टम की खामियां उजागर हुईं।

    2. 24 घंटे में 175.6 मिमी बारिश, तीन साल का रिकॉर्ड टूटा।

    3. ईंटखेड़ी थाने में पानी घुसा, पूरे MP में बाढ़ जैसे हालात।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। लंबे समय के सूखे के बाद भोपाल में इस मानसून की पहली बड़ी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी लेकिन परेशानी भी बढ़ाई। भारी बारिश ने शहर के ड्रेनेज और सिविक सिस्टम की पोल खोल दी।

    भारी बारिश के चलते पुराने शहर, नए उपनगरों और कॉलोनियों के निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ।

    _heavy rain waterlogging

    24 घंटे में 175.6 मिमी बारिश

    मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार सुबह तक 24 घंटों में भोपाल में 175.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह पिछले तीन सालों में एक दिन की सबसे ज्यादा बारिश है। इस बारिश के बाद शहर अब अतिरिक्त बारिश वाली श्रेणी में पहुंच गया है। 1 जून से अब तक भोपाल में कुल 748.7 मिमी बारिश हो चुकी है।

    बारिश का असर अपर लेक पर भी दिखा। सोमवार शाम 4 बजे तक झील का जलस्तर करीब 1.5 फीट बढ़कर 1661.5 फीट हो गया। ईंटखेड़ी में बाढ़ जैसे हालातभारी बारिश से ईंटखेड़ी इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई घरों और सड़कों पर पानी भर गया।

    _heavy rain waterlogging flood bhopal

    हालात इतने खराब हो गए कि स्थानीय पुलिस थाने में भी पानी घुस गया, जिससे वहां का कामकाज ठप हो गया। पुलिसकर्मियों को फाइलें और सामान ऊंची जगहों पर रखना पड़ा।

    school waterlogging bhopal

    MP में अलर्ट

    बारिश सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रही। पूरे मध्य प्रदेश में नदियां, तालाब और नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को NDRF की टीम ने रेस्क्यू किया।

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    मंडला में पानी भरने के कारण 10 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया।

    विदिशा के पथरिया गांव में जलभराव के बीच फंसे 4 लोगों और 7 मवेशियों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।प्रशासन ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है।

    लोगों का कहना है कि बारिश से खेती को फायदा होगा, लेकिन शहर में हर साल होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी हल निकालना जरूरी है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान जताया है।