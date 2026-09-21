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भोपाल की गुटखा फैक्ट्री पर GST इंटेलिजेंस का छापा, 60 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी उजागर, संचालक गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Mon, 21 Sep 2026 04:43 AM (IST)

भोपाल में जीएसटी इंटेलिजेंस ने एक गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारकर 60 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी का ...और पढ़ें

60 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी में भोपाल की गुटखा फैक्ट्री पर छापा

60 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी में भोपाल की गुटखा फैक्ट्री पर छापा

HighLights

  1. भोपाल की गुटखा फैक्ट्री पर जीएसटी इंटेलिजेंस ने छापा मारा।

  2. 60 करोड़ रुपये से अधिक की कथित टैक्स चोरी का पता चला।

  3. अवैध फैक्ट्री संचालक सुरेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) इंटेलिजेंस विभाग ने भोपाल में तंबाकू और गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 60 करोड़ रुपये से अधिक की कथित टैक्स चोरी का पता लगाया है।

शहर के नवाबगंज इलाके में स्थित यह फैक्ट्री कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी और इसके परिसर में मशीनें छिपाई गई थीं। यहां गुरु ब्रांड नाम से तंबाकू उत्पाद बनाए जा रहे थे।

छापेमारी के दौरान जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के साक्ष्य मिले। विभाग वित्तीय अनियमितताओं की पूरी स्थिति का पता लगाकर रहा है। इसके लिए जांच जारी है।

मामले में फैक्ट्री संचालक सुरेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विभागीय अधिकारी यह भी पता कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री के संचालन में और किन-किन लोगों की भूमिका है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।