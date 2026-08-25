11 केवी लाइन ने छीना किसान का हाथ, न्याय के लिए भोपाल में 'मामा' शिवराज के घर पहुंचे 500 किसान; 25 लाख मुआवजे की मांग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। खेत में कृषि कार्य के दौरान 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए सीहोर जिले के किसान सतीश मेवाड़ा के समर्थन में मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान भोपाल पहुंचे। करीब 25 गांवों के 500 से अधिक किसानों ने राजधानी में प्रदर्शन करते हुए विद्युत कंपनी पर कथित लापरवाही का आरोप लगाया।

किसानों ने घायल सतीश मेवाड़ा को हाथ ठेले पर लिटाकर अस्पताल से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास तक पहुंचाया। स्वजन और किसानों ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की।

झूलती बिजली लाइन की चपेट में आया किसान स्वजन के मुताबिक, ग्राम बड़वेली निवासी सतीश मेवाड़ा खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही झूलती 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक हाथ काटना पड़ा।

परिवार का कहना है कि हादसे के बाद सतीश के इलाज में अब तक करीब 20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार की मदद के लिए किसानों ने सरकार के सामने मुआवजे समेत कई मांगें रखी हैं।