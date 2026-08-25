Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

11 केवी लाइन ने छीना किसान का हाथ, न्याय के लिए भोपाल में 'मामा' शिवराज के घर पहुंचे 500 किसान; 25 लाख मुआवजे की मांग

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Tue, 25 Aug 2026 09:57 PM (IST)

खेत में 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए किसान सतीश मेवाड़ा के समर्थन में भोपाल में बड़ा प्रदर्शन हुआ। 500 से अधिक किसानों ने ...और पढ़ें

11 हजार केवीए लाइन की चपेट में आकर घायल हुए किसान को हाथ ठेले पर लिटाकर ले जाते ग्रामीण। (फोटो- जागरण)

11 हजार केवीए लाइन की चपेट में आकर घायल हुए किसान को हाथ ठेले पर लिटाकर ले जाते ग्रामीण। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. किसान सतीश मेवाड़ा 11 केवी लाइन की चपेट में आए।

  2. 500 से अधिक किसानों ने भोपाल में प्रदर्शन किया।

  3. 25 लाख रुपये मुआवजे और नौकरी की मांग की।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। खेत में कृषि कार्य के दौरान 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए सीहोर जिले के किसान सतीश मेवाड़ा के समर्थन में मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान भोपाल पहुंचे। करीब 25 गांवों के 500 से अधिक किसानों ने राजधानी में प्रदर्शन करते हुए विद्युत कंपनी पर कथित लापरवाही का आरोप लगाया।

किसानों ने घायल सतीश मेवाड़ा को हाथ ठेले पर लिटाकर अस्पताल से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास तक पहुंचाया। स्वजन और किसानों ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की।

झूलती बिजली लाइन की चपेट में आया किसान

स्वजन के मुताबिक, ग्राम बड़वेली निवासी सतीश मेवाड़ा खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही झूलती 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक हाथ काटना पड़ा।

परिवार का कहना है कि हादसे के बाद सतीश के इलाज में अब तक करीब 20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवार की मदद के लिए किसानों ने सरकार के सामने मुआवजे समेत कई मांगें रखी हैं।

injured farmer mama ka ghar 266

25 लाख मुआवजा, नौकरी की मांग

स्वजन ने सतीश मेवाड़ा को 25 लाख रुपये का मुआवजा, बिजली कंपनी में नौकरी और हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।

किसानों ने अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री समेत अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई है। उनका आरोप है कि खेत में झूलती बिजली लाइन की शिकायत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई।

यह भी पढ़ें- MP में सरकारी धन पर 'डिजिटल पहरेदारी' का असर: 530 से ज्यादा पर FIR, 22 कर्मचारी बर्खास्त; 223 करोड़ की संचित निधि में वापसी

राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री तक भेजा ज्ञापन

किसानों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।