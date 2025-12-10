Language
    भोपाल में फर्जी दस्तावेज़ों से भारतीय पासपोर्ट बनवाने वाले दो संदिग्ध बांग्लादेशी भाई फरार, FIR दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:18 AM (IST)

    भोपाल में इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद दो संदिग्ध बांग्लादेशी भाइयों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से भारतीय पासपोर्ट बनवाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ...और पढ़ें

    फर्जी पासपोर्ट बनाने का गोरखधंधा (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से फर्जी दस्तावेजों के दम पर भारतीय पहचान और पासपोर्ट हासिल करने का गंभीर मामला सामने आया है। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद पुलिस ने दो संदिग्ध बांग्लादेशी भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    कोलार पुलिस के अनुसार संदिग्ध मोह. रिहान अंसारी और मोह. मकबूल अंसारी, दोनों पिता सफकूल हक अंसारी, ने राजवैद्य कॉलोनी, कोलार रोड पते का उल्लेख कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। संदेह होने पर इंटेलिजेंस विभाग ने जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त अंजली रघुवंशी को पत्र भेजा, जिसके बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ।

    फर्जी किरायानामा व पहचान पत्रों से रचा पासपोर्ट फर्जीवाड़ा

    जांच में सामने आया कि दोनों आरोपितों ने 7 अगस्त 2014 को 11 माह का फर्जी किराया अनुबंध पेश किया था, जिसमें मकान मालिक के रूप में लक्ष्मी ठाकुर का नाम दर्ज था। इसी नकली अनुबंध के आधार पर दोनों ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाए और बाद में इन्हीं दस्तावेजों के सहारे भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया।

    जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की तो स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपी कभी भी उस घर में रहे ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।

    पासपोर्ट लेने के बाद से गायब, पुलिस की खोज जारी

    FIR दर्ज होने के बाद दोनों संदिग्ध भाई फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी लोकेशन तलाशने में जुटी है और इस काम में साइबर पुलिस तथा क्राइम ब्रांच की मदद ली जा रही है।

    फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

    कुछ माह पहले इंटेलिजेंस के एक पत्र पर दोनों संदिग्ध संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पासपोर्ट की जांच के लिए पत्र आया था। उस पर जांच के बाद आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। - मयूर खंडेलवाल, पुलिस उपायुक्त जोन 4