भोपाल में फर्जी दस्तावेज़ों से भारतीय पासपोर्ट बनवाने वाले दो संदिग्ध बांग्लादेशी भाई फरार, FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से फर्जी दस्तावेजों के दम पर भारतीय पहचान और पासपोर्ट हासिल करने का गंभीर मामला सामने आया है। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद पुलिस ने दो संदिग्ध बांग्लादेशी भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

कोलार पुलिस के अनुसार संदिग्ध मोह. रिहान अंसारी और मोह. मकबूल अंसारी, दोनों पिता सफकूल हक अंसारी, ने राजवैद्य कॉलोनी, कोलार रोड पते का उल्लेख कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। संदेह होने पर इंटेलिजेंस विभाग ने जांच के लिए सहायक पुलिस आयुक्त अंजली रघुवंशी को पत्र भेजा, जिसके बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ।

फर्जी किरायानामा व पहचान पत्रों से रचा पासपोर्ट फर्जीवाड़ा जांच में सामने आया कि दोनों आरोपितों ने 7 अगस्त 2014 को 11 माह का फर्जी किराया अनुबंध पेश किया था, जिसमें मकान मालिक के रूप में लक्ष्मी ठाकुर का नाम दर्ज था। इसी नकली अनुबंध के आधार पर दोनों ने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाए और बाद में इन्हीं दस्तावेजों के सहारे भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया।

जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की तो स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपी कभी भी उस घर में रहे ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पासपोर्ट लेने के बाद से गायब, पुलिस की खोज जारी FIR दर्ज होने के बाद दोनों संदिग्ध भाई फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी लोकेशन तलाशने में जुटी है और इस काम में साइबर पुलिस तथा क्राइम ब्रांच की मदद ली जा रही है।