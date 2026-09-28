भोपाल में दर्दनाक हादसा: स्ट्रीट लाइट के पोल में दौड़ रहा था करंट, छूते ही BJP के युवा नेता की मौत; पत्नी के सामने तोड़ा दम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल के एमपी नगर इलाके में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। डीबी सिटी के सामने स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट आने से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी (29) की मौत हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान डिवाइडर के पास उन्होंने स्ट्रीट लाइट के पोल को छू लिया। पोल में दौड़ रहे करंट की चपेट में आते ही उन्हें जोरदार झटका लगा और वह तड़पते हुए वहीं गिर पड़े।

हादसे के बाद वहां मौजूद ट्रैफिक हेड कांस्टेबल जगदीश दांगी ने तत्काल दिव्यऋषि को सीपीआर दिया और उन्हें बचाने का प्रयास किया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। घटना के बाद एमपी नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

कार पार्क कर पत्नी के साथ पैदल जा रहे थे पुलिस के अनुसार पत्रकार कॉलोनी, टीटी नगर निवासी दिव्यऋषि तिवारी जिला न्यायालय में वकालत करते थे। उनके पिता आनंद तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जबकि बड़े भाई दिव्यअंकुर तिवारी प्रोफेसर हैं।