भोपाल में ईद मिलादुन्नबी पर निकले मरकजी जुलूस, बुर्कानशीं युवतियों ने दिखाए तलवारबाजी के करतब

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद की यौमे पैदाइश के मौके पर शहर के अशोका गार्डन क्षेत्र से दो जुलूस और मंगलवारा से आल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का मुख्य जुलूस निकाला गया।

सांस्कृतिक महत्व के परंपरागत मुख्य जुलूस को क्षेत्रीय विधायक आरिफ मसूद ने मंगलवारा चौराहे से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस वर्ष जुलूस का मुख्य आकर्षण बुर्का पहने युवतियों का अखाड़ा रहा। जिसमें बुर्का पहनी महिलाओं ने उस्ताद फीरोज खान से आत्मरक्षा के लिए सीखी तलवारबाजी के करतब दिखाए। इन्हें देखने बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। मुस्लिम युवतियों को यूं तलवारबाजी करते देख लोग दंग रह गए।

विधायक आरिफ मसूद ने जुलूस को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्षों से चली आ रही रवायत को आगे बढ़ाने के लिए मैं त्यौहार कमेटी को बधाई देता हूं। इस्लाम अमन का मज़हब है। उन्होने बुर्के में तलवारबाजी करती युवतियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारा इतिहास गवाह है कि मुस्लिम महिलाओं ने परदे का अहतमाम करते हुए कई जंगी हुनर में महारत हासिल की है। इस त्योहार को मनाकर अमन-एकता-भाईचारे का पैगाम दें।