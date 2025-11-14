Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोपाल में उपमुख्यमंत्री के पीए से मोबाइल झपटकर लखनऊ में बेच आए, ईरानी गैंग के दो नाबालिग गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    भोपाल पुलिस ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के PA सुधीर कुमार दुबे से हुई मोबाइल झपटमारी का खुलासा किया। ईरानी गैंग के दो नाबालिग झपटमार गिरफ्तार हुए, जिन्होंने वारदात के बाद मोबाइल लखनऊ में बेच दिया था। पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनसे अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोबाइल झपटमारी (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निजी सहायक (PA) सुधीर कुमार दुबे से हुई मोबाइल झपटमारी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। टीटीनगर पुलिस ने ईरानी गैंग से जुड़े दो नाबालिग झपटमारों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि वारदात के कुछ ही समय बाद दोनों आरोपी मोबाइल को लखनऊ में एक व्यक्ति को बेच आए थे। पुलिस ने मोबाइल को वापस मंगवाकर जब्त कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 10 चोरी और झपटमारी वाले मोबाइल बरामद किए हैं। आशंका है कि इन नाबालिगों ने शहर में कई अन्य वारदातें भी की हैं, जिनके बारे में पूछताछ जारी है।

    कैसे हुई वारदात?

    वारदात मंगलवार रात की है। तुलसी नगर स्थित घर से टहलने निकले सुधीर दुबे जेपी अस्पताल के सामने पहुंचे ही थे कि बाइक से आए दो नाबालिग बदमाश उनका मोबाइल झपटकर अंधेरे में गायब हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, लेकिन तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे।

    ऐसे पकड़े गए आरोपी

    थाना प्रभारी गौरव सिंह के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से दोनों नाबालिगों की पहचान हुई। जांच में पता चला कि ये ईरानी गैंग से जुड़े हैं और हाल ही में शहर में सक्रिय हुए थे। पुलिस ने दोनों को हनुमानगंज इलाके से पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने मोबाइल झपटने और उसे लखनऊ में बेचने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने तुरंत संपर्क कर मोबाइल बरामद करवाया, जिसे ट्रेन पार्सल से भोपाल भेजा गया। दोनों नाबालिगों को बाल न्यायालय में पेश कर दिया गया है।