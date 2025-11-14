भोपाल में उपमुख्यमंत्री के पीए से मोबाइल झपटकर लखनऊ में बेच आए, ईरानी गैंग के दो नाबालिग गिरफ्तार
भोपाल पुलिस ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के PA सुधीर कुमार दुबे से हुई मोबाइल झपटमारी का खुलासा किया। ईरानी गैंग के दो नाबालिग झपटमार गिरफ्तार हुए, जिन्होंने वारदात के बाद मोबाइल लखनऊ में बेच दिया था। पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनसे अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निजी सहायक (PA) सुधीर कुमार दुबे से हुई मोबाइल झपटमारी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। टीटीनगर पुलिस ने ईरानी गैंग से जुड़े दो नाबालिग झपटमारों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि वारदात के कुछ ही समय बाद दोनों आरोपी मोबाइल को लखनऊ में एक व्यक्ति को बेच आए थे। पुलिस ने मोबाइल को वापस मंगवाकर जब्त कर लिया है।
आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 10 चोरी और झपटमारी वाले मोबाइल बरामद किए हैं। आशंका है कि इन नाबालिगों ने शहर में कई अन्य वारदातें भी की हैं, जिनके बारे में पूछताछ जारी है।
कैसे हुई वारदात?
वारदात मंगलवार रात की है। तुलसी नगर स्थित घर से टहलने निकले सुधीर दुबे जेपी अस्पताल के सामने पहुंचे ही थे कि बाइक से आए दो नाबालिग बदमाश उनका मोबाइल झपटकर अंधेरे में गायब हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, लेकिन तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे।
ऐसे पकड़े गए आरोपी
थाना प्रभारी गौरव सिंह के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से दोनों नाबालिगों की पहचान हुई। जांच में पता चला कि ये ईरानी गैंग से जुड़े हैं और हाल ही में शहर में सक्रिय हुए थे। पुलिस ने दोनों को हनुमानगंज इलाके से पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने मोबाइल झपटने और उसे लखनऊ में बेचने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने तुरंत संपर्क कर मोबाइल बरामद करवाया, जिसे ट्रेन पार्सल से भोपाल भेजा गया। दोनों नाबालिगों को बाल न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
