भोपाल में उपमुख्यमंत्री के पीए से मोबाइल झपटकर लखनऊ में बेच आए, ईरानी गैंग के दो नाबालिग गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निजी सहायक (PA) सुधीर कुमार दुबे से हुई मोबाइल झपटमारी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। टीटीनगर पुलिस ने ईरानी गैंग से जुड़े दो नाबालिग झपटमारों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि वारदात के कुछ ही समय बाद दोनों आरोपी मोबाइल को लखनऊ में एक व्यक्ति को बेच आए थे। पुलिस ने मोबाइल को वापस मंगवाकर जब्त कर लिया है।

आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 10 चोरी और झपटमारी वाले मोबाइल बरामद किए हैं। आशंका है कि इन नाबालिगों ने शहर में कई अन्य वारदातें भी की हैं, जिनके बारे में पूछताछ जारी है। कैसे हुई वारदात? वारदात मंगलवार रात की है। तुलसी नगर स्थित घर से टहलने निकले सुधीर दुबे जेपी अस्पताल के सामने पहुंचे ही थे कि बाइक से आए दो नाबालिग बदमाश उनका मोबाइल झपटकर अंधेरे में गायब हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, लेकिन तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे।