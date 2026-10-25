नई फिल्म के नाम पर साइबर ठगी का नया खेल, 1 रुपये में 'मनोरंजन' के चक्कर में खाली हो रहे बैंक खाते

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मनोरंजन का लालच और कीमत सिर्फ एक रुपए! साइबर ठग इसी आकर्षक ऑफर को हथियार बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर नई फिल्म या वेब सीरीज डाउनलोड करने के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। कम कीमत देखकर लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं और यहीं से ठगी का खेल शुरू होता है।

फर्जी वेबसाइट पर एक रुपये का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान ठग यूपीआई पिन या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करते हैं और फिर खाते से रकम उड़ा देते हैं। भोपाल में बीते कुछ दिनो से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे है।

भोपाल में सामने आए मामले एयरपोर्ट रोड स्थित गुलमोहर गार्डन निवासी शहजाद से इसी तरह 50 हज़ार रुपये की ठगी हुई थी। पिपलानी में रहने वाले संतोष सेन के साथ भी 1 रुपये में फिल्म डाउनलोड करने के नाम पर 39 हजार रुपये की ठगी हुई है। दोनों केस में पुलिस जांच कर रही है।